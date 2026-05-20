Ford Ranger Super Duty
Extra heftige Ford Ranger Super Duty is nu ook hier

Met je bakkie in de blubber

Joas van Wingerden
De Ford Ranger Super Duty is een ultieme Australische versie, maar dat betekent niet dat hij hier niet leverbaar wordt. Integendeel: je kunt 'm nu ook in Nederland bestellen.

Bij pick-ups denk je misschien meteen aan Noord-Amerika, maar in Australië zijn ze ook maar wat dol op 'utes'. Dat juist daar de Ford Ranger Super Duty vorig jaar werd gepresenteerd, was dan ook niet echt een verrassing. Wat wel een beetje een verrassing is, is dat je 'm nu ook gewoon hier in Nederland kunt bestellen. Dat is toch een tamelijk unieke aanbieding.

De 209 pk en 600 Nm sterke Ford Ranger Super Duty ziet er extra ruig uit en heeft ook daadwerkelijk meer in zijn mars. Zo mag hij tot 4.500 kg trekken (1.000 kg meer) en hij heeft met 1.982 kg ook een hoger laadvermogen dan de reguliere Ranger. De Ford Ranger Super Duty staat immers op een dikker frame met een aangepast onderstel, waarmee je bovendien bijna 30 cm bodemvrijheid hebt, een aanrijhoek van maar liefst 36 graden en een doorwaaddiepte van 85 cm.

De Ford Ranger Super Duty op de ring van Antwerpen.

Deze Ranger heeft ook een extra stevige achteras en differentieel en versterkte aandrijfassen. Er is een snorkel aanwezig om de motor ongehinderd van zuurstof te voorzien als het diep wordt, en achterop de Ranger Super Duty zit een robuust ogende laadbak. Mocht je echt ver de wildernis in trekken, dan hoef je in elk geval niet te vrezen dat je in de problemen komt met je brandstofvoorraad: de Super Duty heeft een 130 liter grote brandstoftank.

Het is nog niet helder wat de Nederlandse prijs van de Ford Ranger Super Duty is. We wachten nog op een reactie van de importeur. Zodra het bekend is, lees je het hier.

