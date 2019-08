Sono Motors toont interieur Sion

Wie elektrisch rijden afwijst omdat het te duur zou zijn, zou in de toekomst wel eens bij Sono Motors uit kunnen komen. Hun eerste model heet Sion en moet vanaf volgend jaar in het Zweedse Trollhättan (jawel, de ex-Saab-fabriek) van de band rollen. Behalve dat hij volledig elektrisch is, is de Sion ook nog eens bekleed met zonnecellen, waarmee de reikwijdte bij mooi weer een stukje vergroot wordt. Sono zelf zegt dat jaarlijks maximaal 5.800 kilometer van de koperen ploert geplukt kan worden.

Dat zal in de dagelijkse praktijk van ons wisselvallige weer vast wat minder zonnig uitpakken, maar belangrijker is dat de Sion voor 25.500 euro in de showroom moet komen staan. Bovendien mikt Sono vooral op autodeelprojecten, waardoor elektrisch rijden nog een stuk bereikbaarder wordt. Met de GoSono-app kunnen ook particuliere bezitters hun Sono Sion aan hun medemens ter beschikking stellen, waardoor de exploitatiekosten weer wat gedrukt kunnen worden.

Het uiterlijk van de Sono Sion werd afgelopen lente al onthuld en we reden zelfs al een stukje met het prototype (video). Nu is het tijd voor het interieur. Het eerste wat opvalt is dat het mos, dat de lucht in het prototype moest ontdoen van fijnstof, het productiestadium gaat halen. Deze bijzonder techniek is BreSono gedoopt.

Verder is het interieur heel strak en eenvoudig. Een 10 inch scherm met Bluetooth, Apple Car Play en Android Auto communiceert met de smartphone. Ook zijn daar de verbruiksgegevens en laadtoestand af te lezen. Als klokken dient een tweede, 7 inch scherm. De kofferruimte meet een enorme 650 liter en kan worden uitgebreid tot 1.250 liter met vlakke laadvloer.

De productie van de Sono Sion, waarvan er 260.000 gebouwd moeten gaan worden, start ergens in de tweede helft van volgend jaar. Naast de Sion heeft Sono ook plannen voor andere modellen op hetzelfde platform.