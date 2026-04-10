Ruim 2 miljoen geëlektrificeerde auto's in Nederland

Begin dit jaar waren ruim 2 miljoen auto's in Nederland volledig elektrisch, hybride of plug-inhybride. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder. Daarmee is nu een op de vijf personenauto's elektrisch of gedeeltelijk elektrisch. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van alle auto's met een elektromotor komt de hybridevorm nog steeds het meeste voor. Daarvan zijn er iets meer dan 800.000. Daarnaast zijn er bijna 700.000 volledig elektrische auto's en ongeveer 525.000 plug-inhybride. Die laatste categorie kende wel de hardste groei (plus 40 procent).

Begin 2026 waren er in Nederland 9,4 miljoen personenauto's, 2 procent meer dan een jaar eerder. Die groei is volledig toe te schrijven aan auto's met een elektromotor.

Autoverkopen eerste kwartaal vallen tegen

Met de autoverkopen in 2026 wil het nog niet echt vlotten. In het eerste kwartaal van 2026 zijn in Nederland 81.480 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is 10,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er nog 91.383 nieuwe auto's werden geregistreerd. Wel was de schade in maart aanzienlijk kleiner dan over het hele kwartaal.

Verhouding brandstofsoorten eerste kwartaal 2026