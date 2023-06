Ruim 1.000 pk sterke Porsche Taycan betrapt

De kans dat je in de elektrische Porsche Taycan vermogen tekort komt, lijkt ons nihil. De krachtigste versie van de elektrische Porsche schopt het namelijk tot maar liefst 761 pk. Dat is voor sommigen niet genoeg. Porsche test namelijk met een naar verluidt meer dan 1.000 pk sterke topversie waarvan de komst min of meer samenvalt met die van de gefacelifte Taycan.

Als er een prijs zou bestaan voor het merk dat van een model de meeste derivaten weet te bedenken, is Porsche ongetwijfeld een grote kanshebber om de bokaal te ontvangen. De 911 is er in diverse verschijningsvormen en in talloze motorversies. Ook de Taycan is er in diverse soorten, vormen en smaken. Hij is er als sedan, als Sport Turismo en als Cross Turismo en elke variant is met verschillende aandrijflijnen te krijgen. De simpelweg 'Taycan' geheten basisversie is al 326 pk sterk en topversie Turbo S brengt maar liefst 761 pk op de been. Meer dan genoeg voor iedereen, toch? Daar is Porsche het niet mee eens. Er komt namelijk een nog veel sterkere Taycan aan.

De Porsche Taycan werd eind 2019 voor het eerst aan de wereld getoond en is over enkele maanden dus alweer vier jaar oud. Hoewel het elektrische wapen uit Stuttgart nog altijd vrij futuristisch voor de dag komt, bereiden de Duitsers toch een facelift voor het model voor. De Taycan krijgt onder meer plattere koplampen, vernieuwde bumpers én... een ruim 1.000 pk sterke en intens bespoilerde topversie.

Dat de Taycan een dergelijke variant krijgt, was al bekend. Al eerder konden we je foto's van een ingepakt testexemplaar laten zien. Hoewel ook de nieuwe extra sterke Taycan op deze foto's nog is ingepakt, doet Porsche inmiddels niet meer de moeite om de logo's af te plakken. Mik op een Porsche Taycan die sterk genoeg is om de Tesla Model S Plaid ook in rechte lijn op zijn falie te geven. Uiterlijke extraatjes als een niet te missen GT3-achtige taartschep achterop moeten genoeg neerwaartse druk genereren om de top-Taycan fatsoenlijk op de weg te kunnen houden. Reken verder op een extra directe stuurinrichting, een straffer onderstel en uiteraard extra potente remmerij om het geheel weer fatsoenlijk tot bedaren te kunnen brengen. We mikken erop dat Porsche de über-Taycan in september presenteert tijdens de IAA van München.