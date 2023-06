In augustus 2022 blies Porsche-testcoureur Lars Kern met een Porsche Taycan Turbo S met een rotgang over de bijna 21 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife. De 761 pk krachtige elektrische Taycan Turbo S - met het optionele Tequipment Performance-pack - legde een ronde op de Groene Hel in 7 minuten en 33,3 seconden af. De Taycan Turbo S moet nu zijn meerdere erkennen in een andere buitenissige gemotoriseerde EV. De Tesla Model S Plaid is nu de snelste elektrische productieauto op het legendarische Duitse circuit.

Tesla meldt dat de Model S Plaid in 7 minuten en 25,231 tellen een ronde op de Nürburgring-Nordschleife heeft afgelegd. Dat maakt de Tesla Model S Plaid op het circuit 8 tellen rapper dan zijn Duitse tegenspeler. Net als de eerdere 'record-Taycan' was ook de Tesla Model S Plaid, die nu de snelste in serie gebouwde elektrische auto op het circuit is, niet helemaal standaard. Hij was uitgevoerd met optionele Track Pack. Het Track Pack behelst onder meer keramische remschijven, andere remklauwen en 20-inch wielen met Goodyear Supercar 3R-rubber. Het Track Pack verhoogt tevens de topsnelheid van de Model S Plaid en wel van 250 km/h naar 322 km/h. Die snelheid lijkt de Tesla tijdens zijn recordronde niet te halen.

Van nature is het al een heftig apparaat. De EV heeft drie samen 1.020 pk krachtige elektromotoren en zoemt daarmee in 2,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De Model S Plaid heeft in Nederland een vanafprijs van €132.490.