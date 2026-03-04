Ze lijken aan de voorkant op een Porsche Taycan, aan de achterkant op een Taycan, van opzij bezien op een Taycan en zijn net als de Taycan elektrisch aangedreven. Zouden het Porsches Taycan zijn? Nee, het zijn Chinese EV's.

Vind je een Porsche Taycan te duur? Dan ben je lang niet de enige. Ook het piepjonge automerk SAIC is van mening dat de Taycan aan de prijs is en komt met een duo dat wel héél erg op de elektrische Porsche lijkt. Dit zijn de SAIC Z7 en Z7T.

Allereerst: wat is SAIC nou weer? SAIC Motor bestaat toch al? Klopt. SAIC Motor - het moederbedrijf van onder meer MG - maakt deel uit van een Chinese alliantie van automerken die Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) heet. Daarin zitten onder meer techgigant Huawei, maar ook autobouwers Seres, Chery, BAIC, JAC en SAIC Motor. Die hebben stuk voor stuk een eigen automerk de HIMA-paraplu waarover de gezamenlijk ontwikkelde technologie wordt verdeeld. Aito is van Seres, Luxeed van van Chery en Stelato en Maextro zijn van achtereenvolgens BAIC en JAC. SAIC Motor had minder inspiratie en noemde zijn HIMA-merk simpelweg SAIC. Goed, terug naar de Taycan-kopieën.

SAIC kwam er van meet af aan openlijk voor uit dat zijn elektrische nieuwkomer niet helemaal origineel is. Het gaf al aan dat het uiterlijk van de Z7 geïnspireerd is op dat van 'een dure Duitse sportauto'. Dat geldt niet alleen voor de Z7, maar ook voor de Z7T. Die kun je zien als SAIC's ongetwijfeld veel goedkopere alternatief voor de Porsche Taycan Sport Turismo. Het omschrijven van het uiterlijk heeft maar weinig zin: vanuit elke hoek is duidelijk dat de muren in de Chinese designstudio's vol hingen met Taycan-posters. Zelfs de wielen die onder het paarse exemplaar op deze foto's zitten, hebben een link met Porsche. Ze lijken bijvoorbeeld sterk op die van de Mission E die aan de Taycan voorafging.

Technische specificaties hebben we nog niet en dus moeten we het met een handjevol foto's doen. Meer deze keer is SAIC's Porsche-kloon beter dan ooit te zien. Een eerbetoon, slecht jatwerk of misschien een beetje van beide?