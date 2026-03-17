Rotterdamse primeur: flitspalen tegen lawaaiige auto’s

De gemeente Rotterdam gaat flitspalen inzetten in de strijd tegen luidruchtige auto’s en motoren. Op vier plekken in de stad komen geavanceerde geluidscamera’s die het aantal decibel van een voertuig kunnen meten. Het is een proef, want de techniek is nieuw. "We gaan pionieren.’’

Het lijkt een probleem dat vrij makkelijk is op te lossen, maar schijn bedriegt. Gemeenten worstelen met de aanpak van luidruchtige auto’s en motoren. Zeker op een zonnige dag klinkt tegenwoordig door heel Rotterdam het geknal en geronk. De overlast van ‘asoverkeer’ staat bij Rotterdammers met stip op één als grootste ergernis.

Tot nu lukt het maar niet om deze herrie de kop in te drukken. Sterker: de overlast neemt alleen maar toe. Het blijkt lastig om overlastgevers te beboeten. Onder meer omdat ‘geluid’ (in tegenstelling tot snelheid) in de wet niet staat opgenomen als verkeersovertreding. Wel is het verboden om ‘onnodig geluid’ te maken. Maar dat kan niet door een geluidsflitspaal worden beoordeeld, alleen door een agent.

83 decibel

De gemeente Rotterdam heeft eerder geëxperimenteerd met meters voor geluidsoverlast, bijvoorbeeld op de Strevelsweg, de Bergselaan en de Laan van Magisch Realisme. Deze borden waarschuwen voorbijrijdende automobilisten als het geluid boven de 83 decibel komt. Maar daarna was het lang wachten op de flitsers, die een specifiek kenteken samen met het aantal decibel registreert. Om daarna, in een ideale situatie, een boete te versturen. Dan laatste kan nog niet.

Ondanks alle technische en juridische moeilijkheden heeft wethouder Pascal Lansink (VVD) besloten om toch te beginnen met het experiment. "Omdat de nood hoog is, zoeken we nu de maximale juridische ruimte om aan te tonen dat de geluidscamera onze handhavers het missende stukje ondersteuning kan bieden." Rotterdam is de eerste gemeente van Nederland die hiermee gaat beginnen.

Nog voor de zomervakantie komen er twee geluidscamera’s, aan het Haagseveer in het centrum en aan de Strevelsweg op Zuid. De camera’s blijven vier weken hangen. Daarna verhuizen ze naar de Maasboulevard en de Laan op Zuid. Gekeken wordt of de camera’s ‘voldoende betrouwbaar meten en het geluid aan de juiste voertuig koppelen’.

Onnodig geluidshinder

Vervolgens zal er altijd een handhaver aan te pas moeten komen, aangezien er wordt gecontroleerd op het veroorzaken van ‘onnodig geluid’. "Een menselijke beoordeling lijkt noodzakelijk. Een gemeentelijke handhaver kan achteraf, op basis van de camerabeelden, beoordelen of er sprake is van onnodig geluidshinder. Wanneer de veroorzaker bezwaar zou indienen, moet onze constatering juridisch standhouden bij een rechter." Bekeuringen worden er in de proeffase niet uitgedeeld. Het doel is om te kijken of deze aanpak werkt. Rotterdam wil het plan ter goedkeuring voorleggen aan het Openbaar Ministerie. ‘We gaan pionieren’, schrijft Lansink aan de gemeenteraad.

Hier blijft het niet bij. Naast de geluidscamera is de gemeente gestart met de ontwikkeling van een nieuw type ‘waarschuwingspaal’ tegen hardrijders. Deze camera registreert de snelheid en beschikt over automatische kentekenplaatherkenning. Op het scherm verschijnt het kenteken van wie te snel rijdt ‘met een aanvullende boodschap’. "Deze waarschuwing is zichtbaar voor andere weggebruikers, zo halen we overtreders uit de anonimiteit", zo is het plan.