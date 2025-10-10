Rolls-Royce Corniche omgetoverd tot shooting brake

Maak kennis met Henry II. Een tot shooting brake omgetoverde Rolls-Royce Corniche. Een unieke creatie, die onder leiding van Niels van Roij tot stand kwam.

Met een naam als Henry II denk je wellicht dat er een koninklijk verleden achter deze Rolls-Royce zit, maar het ligt net even anders. De auto die als basis diende voor deze creatie van Niels van Roij Design, werd door zijn eigenaren Henry genoemd. De in 1981 nieuw door deze familie gekochte Corniche is nu (naar hun wens) zeer grondig verbouwd en dat levert hem zijn nieuwe naam Henry II op.

De transformatie van Henry tot Henry II nam 7.000 uur in beslag, voor het ontwerpen en ombouwen. Er is ook nogal wat gebeurd. Vanaf de B-stijl naar achteren is de carrosserie van de ooit als coupé begonnen Corniche veranderd. Ook de kofferklep en de achtste spatborden zijn nieuw ontworpen om de shooting brake-conversie mogelijk te maken. Naar wens van de eigenaren is de auto onder meer voorzien van een neerklapbare achterbank en er kun je elektrisch een fietsendrager achter uit de auto tevoorschijn toveren. Voor de achterbank en de fietsendrager moest de bodem van de Corniche flink op de schop, mede vanwege de brandstoftank en het subframe.

De Rolls is verder zo klassiek mogelijk gelaten. De kleur is bijvoorbeeld dezelfde als hij oorspronkelijk had, maar uiteraard is de auto behalve verbouwd ook gerestaureerd. Verder is bijvoorbeeld het hout in het dashboard nog origineel, op verzoek van de klant, en is de rest van de houten afwerking in het interieur zo goed mogelijk daarop afgestemd. Tweed en beige leer zijn eveneens van de partij in deze lekker typisch Brits uitgevoerde Rolls-Royce.