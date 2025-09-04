Rolls-Royce Corniche helemaal klaar voor nu met 500 pk

Misschien zijn klassieke modellen van Rolls-Royce wel de enige oldtimers waarbij een conversie naar elektrische aandrijving precies is wat ze nodig hebben. Halcyon doet het nu met de Rolls-Royce Corniche en Silver Shadow. De Corniche is als eerste aan de beurt. We krijgen Halcyons eerste volledige creatie nu te zien en dat is een paarse Corniche met een smaakvolle combinatie van datzelfde paars en licht leer. De kleur moet doen denken aan de heides in Schotland en daarom heet de auto ook 'Highland Heather'. Moderne gemakken zoals stoelverwarming én -ventilatie, infotainment met draadloze Apple Carplay, cruisecontrol en een modern audiosysteem zijn van de partij in deze restomod.

Het meest bijzondere zit echter onder al die retro verwennerij. De Rolls-Royce Corniche is van zijn V12 ontdaan en heeft nu een op de achterwielen gemonteerde elektromotor. Al te veel specificaties vermeldt Halcyon nog niet, maar het gaat om een 500 pk sterke unit en de aandrijflijn heeft 800V-techniek. In een eerder prototype (van een Silver Shadow) zat een 77-kWh accu, die de dichte broer van de Corniche aan 'ruim 360 km' rijbereik hielp. Daarbij was er ook een actieve ophanging en nieuwe remmerij aanwezig. We gaan ervan uit dat dat bij deze Rolls-Royce Corniche ook het geval is. Halcyon is van plan om 60 exemplaren van de Highland Heather te bouwen. De ombouw kost omgerekend €483.000 en dat is nog zonder donorauto en exclusief belastingen. Slik ...