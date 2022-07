Renault: exit Rusland draagt bij aan forse verkoopdaling

Renault heeft geen al te beste zes maanden achter de rug. De Fransen noteerden namelijk een verkoopdaling van 29,7 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021. Die duikvlucht wordt mede veroorzaakt door het vertrek uit Rusland , maar ook als de Russische cijfers in de vergelijking worden weggelaten presteerde Renault niet al te best. Toch zijn er ook nog wat opstekers te vinden tussen de rode cijfers.

Het moet even schrikken zijn geweest voor de administratieve afdeling van Renault toen het de verkoopcijfers van de afgelopen zes maanden bij elkaar optelde. Waar Groupe Renault vorig jaar in diezelfde periode als geheel nog 1.422.647 auto's verkocht, waren dat er dit jaar 1.000.199. Renault laat in de cijfers ook zien hoe het concern in de eerste helft van 2021 presteerde zonder de Russische verkoop, maar zelfs naast dat cijfer komt de verkoopdaling van de hele groep dit jaar uit op 12 procent. Voor het merk Renault komt de verkoopdaling in de eerste helft van 2022 uit op 16,9 procent, met 691.435 verkochte exemplaren tegenover een verkoopcijfer van 831.726 in dezelfde periode in 2021.

Als reden voor die verkoopdaling voert Renault de huidige problematiek in de toeleveringsketen aan, waarbij met name het tekort aan microchips roet in het eten gooit. Wel geeft de fabrikant aan dat de orderboeken goed zijn gevuld. Zo staan er 20.000 Meganes E-Tech Electric in de bestelling en ook de Dacia Spring doet het goed met een gemiddeld aantal bestellingen van 5.000 per maand in de eerste helft van 2022. Voor de Dacia Jogger tekenden zelfs meer dan 50.000 klanten zich in gedurende de afgelopen zes maanden.

Dacia en Alpine in de plus

Is het dan alleen maar kommer en kwel bij Renault? Gelukkig niet. Zo noteerde Dacia het afgelopen halfjaar met 277.885 verkochte auto's een plus van 5,9 procent ten opzichte van de eerste helft van 2021. Ook het verkoopcijfer van Alpine mag er zijn met een stijging van maar liefst 70,8 procent, hoewel de 1.710 verkochte exemplaren in het totale verkoopcijfer van Renault natuurlijk niet heel veel betekenen. De verkoop van EV's en hybrides nam procentueel gezien eveneens toe. Vorig jaar bedroeg dat aandeel namelijk 26 procent in het eerste halfjaar, dit jaar was dat 36 procent. Helaas gooit Renault de volledig elektrische voertuigen en hybrides op één hoop, dus hoe Renault op EV-gebied presteert valt uit dit percentage niet af te leiden.