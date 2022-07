Nieuwe mild-hybride motoren voor Renault Captur en Arkana

Renault komt met nieuwe mild-hybride motoren in de Captur en Arkana. Opvallend genoeg gaat het niet om de nieuwe mild-hybride 1.2 viercilinder die in de grotere Austral debuteerde, maar om de bekende 1.3 driecilinder TCe's.

In de Renault Austral debuteerden splinternieuwe 1.2 viercilinder benzinemotoren, mild-hybride machines die vooralsnog voorbehouden lijken aan die Kadjar-opvolger. Renault breidt het leveringsgamma van de Captur en Arkana nu uit met een stel mild-hybride 1.3 TCe's.

Renault Captur

De Renault Captur krijgt de beschikking over twee nieuwe mild-hybride (12V) 1.3 TCe's. In combinatie met de handgeschakelde zesbak is de mild-hybride aandrijflijn 140 pk en 260 Nm sterk. Kies je voor de automaat met dubbele koppeling, dan is de 1.3 TCe 156 pk en 270 Nm sterk. De Captur TCe 140 MHEV met handgeschakelde transmissie is te krijgen vanaf uitrustingsniveau Techno en kost minimaal €31.800. De Captur met de 160 pk sterke mild-hybride 1.3 TCe met automaat is ook te krijgen vanaf uitrustingsniveau Techno en kost minimaal €34.800.

De Captur met 140 pk sterke mild-hybride 1.3 sprint in 8,5 tellen naar 100 km/h en scoort een gemiddeld verbruik van 5,8-5,9 l/100 km. De Captur met 156 pk sterke versie van de mild-hybride 1.3 en dus met de zeventraps automaat met dubbele koppeling snelt in 8,5 seconden naar de 100 km/h en noteert een gemiddeld verbruik van 5,8-6,1 l/100 km .

De alleen met een handbak te combineren 91 pk sterke TCe 90-benzinemotor blijft bestaan en ook blijven de 143 pk sterke volwaardige hybride E-Tech Hybrid 145 en de 159 pk krachtige E-Tech Plug-in Hybrid 160 behouden. De TCe 140 zonder mild-hybride ondersteuning verdwijnt van de prijslijst.

Renault Arkana

De Renault Arkana was tot op heden alleen als 143 pk sterke hybride E-Tech Hybrid te krijgen en ook na de komst van de nieuwe mild-hybride 1.3 TCe benzinemotor blijft het leveringsgamma van de Arkana in Nederland overzichtelijk. De 140 pk-variant van de 1.3 met 12V-ondersteuning gaat namelijk aan de neus van de Arkana voorbij. Wel krijgt de auto de beschikking over de 1.3 TCe MHEV 160. Hij is er vanaf uitrustingsniveau Techno en kost minimaal €37.990. De Arkana met 1.3 TCe MHEV 160 en zeventraps automaat met dubbele koppeling snelt in 9,1 seconden naar de 100 km/h.

Uitvoeringen

De komst van de mild-hybride benzinemotoren is niet het enige nieuws met betrekking tot de Captur en Arkana. Zo ruimen de bekende uitrustingsniveaus Zen, Intens, en Initiale Paris het veld voor nieuwe smaken met nieuwe namen. Net als bij bijvoorbeeld de Austral en Mégane E-Tech staan voortaan de uitvoeringen Equilibre, Evolution, Techno, Iconic en de aan de volwaardige hybride (E-Tech Hybrid 145 ) en plug-in hybride (E-Tech Plug-in Hybrid 160) voorbehouden E-Tech Engineered op de prijslijsten. De sportieve R.S. Line-uitvoering blijft wel bestaan.

Prijzen Renault Captur

Motorversie Uitvoering Vanafprijs 1.0 TCe 90 (handbak) Equilibire €27.200 1.0 TCe 90 (handbak) Evolution €27.800 1.0 TCe 90 (handbak) Techno €29.500 1.3 TCe MHEV 140 (handbak) Techno €31.800 1.3 TCe MHEV 140 (handbak) Série Limitée Rive Gauche €32.500 1.3 TCe MHEV 160 (EDC automaat) Techno €34.800 1.3 TCe MHEV 160 (EDC automaat) R.S. Line €37.100 1.3 TCe MHEV 160 (EDC automaat) Iconic €38.500 1.6 E-Tech Hybrid 145 Evolution €31.600 1.6 E-Tech Hybrid 145 Techno €33.300 1.6 E-Tech Hybrid 145 E-Tech Engineered €36.150 1.6 E-Tech Hybrid 145 Iconic €37.00 1.6 E-Tech Hybrid 145 Série Limitée Rive Gauche €34.090 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Techno €33.990 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 E-Tech Engineered €39.840 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Iconic €40.690 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Série Limitée Rive Gauche €37.690

Prijzen Renault Arkana