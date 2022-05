Officieel: Renault verkoopt belang in Russische AvtoVaz

Renault Group doet zijn complete belang in het Russische Avtovaz van de hand. Eerder was er al sprake van dat Renault Group zijn aandeel in het Russische moederbedrijf van onder meer Lada uit zijn portfolio wilde knippen. Dat is nu dus daadwerkelijk gebeurd.

Renault Group neemt in één klap afscheid van al zijn Russische ondernemingen. Het doet 100 procent van zijn aandelen in bedrijfstak Renault Russia van de hand en schrijft daarnaast zijn meerderheidsbelang van 67,69 procent in AvtoVaz over aan NAMI, het Russische Centrale Onderzoek- en Ontwikkelingsinstituut voor auto's en aandrijflijnen. Renault Russia wordt overgedragen aan de autoriteiten van Moskou.

Renault Group heeft een opvallende voorwaarde opgenomen in de clausule die is opgesteld bij het van de hand doen van zijn aandelen in AvtoVaz. De Franse autogroep kan zijn belang in AvtoVaz binnen 6 jaar namelijk terugkopen als het dat wil.

Waarom Renault Group afscheid neemt van Renault Russia en AvtoVaz? Volgens Renault Group om de toekomst van zijn 45.000 werknemers in Rusland veilig te stellen. Uiteraard heeft e.e.a. te maken met de Russische invasie van Oekraïne.

Renault Russia is de bedrijfstak van Renault waarvan de basis in 1998 ligt. In de voormalige Moskvitch-fabriek startte Renault in samenwerking met de Russische autoriteiten met de assemblage van auto's. Eind 2012 kreeg Renault alle aandelen van dit samenwerkingsverband in handen. Renault verkoopt in Rusland onder merknaam Renault de Arkana, Kaptur (met een K-), Master en de elders als Dacia bekende Duster, Sandero en Logan.

AvtoVaz is vooral bekend als het moederbedrijf van Lada. Onder leiding van Bo Andersson, de eerste niet-Russische topman van AvtoVaz, nam de Renault-Nissan Alliantie in 2014 een meerderheidsbelang in het Russische bedrijf. Nissan verkocht zijn aandeel in AvtoVaz in 2017 aan Renault.