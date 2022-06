Renault 15 GTL (1978) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De coupé is compleet verbannen uit het hedendaagse gamma van Renault. In de jaren '70 was dat wel anders, want toen hadden de Fransen zelfs twee nagenoeg identieke coupés in de showroom staan: de 15 en de 17. Van dat duo is nog maar een handvol exemplaren over, wat het extra bijzonder maakt om er eentje aan te treffen die te koop staat. Deze Renault 15 GTL verdient daarom zonder meer een plaats in deze rubriek!

Het hart van de Renault-liefhebber gaat waarschijnlijk al sneller kloppen bij het zien van deze 15, maar er is meer. Bij Autobedrijf de Rijk in Zwartsluis staat naast dit exemplaar namelijk ook de auto te koop waar de 15 zijn basis aan ontleent: de Renault 12! Beide auto's hebben ook nog eens dezelfde blauwgroene kleur, waardoor ze een mooi setje vormen. Ze staan allebei te koop voor €4.950. Een buitenkansje dus voor Renault-verzamelaars. De twee Renaults hebben ook nog eens ongeveer evenveel ervaring. De 15 heeft ruim 70.000 kilometer onder zijn wielen voorbij zien gaan, de kilometerteller van de 12 staat op 76.388 kilometer.

In dit artikel staat de 15 echter in de spotlights. Zoals gezegd vond men het in de bestuurskamer van Renault destijds een goed idee niet één, maar twee coupés op basis van de 12 op de markt te brengen. De 15 en de 17 zijn met name goed uit elkaar te houden als je ze van opzij bekijkt. Waar de achterste zijruiten van de 15 de lijnen van de carrosserie volgen en behoorlijk groot zijn, maken ze bij de 17 achter de B-stijl een knik naar boven. De ruimte achter de zijruiten is opgevuld met louvres. De 17 had ook dubbele ronde koplampen, waar die van de 15 rechthoekig zijn. Toch gaat dat niet op voor alle versies van de 17: dit exemplaar, dat enige tijd geleden de revue passeerde in 'In het Wild', had namelijk de rechthoekige koplampen van de 15.

Op de achterkant van de Renault 15 in kwestie prijkt de aanduiding 'GTL'. Dan weet je al dat het om een relatief late 15 gaat, want de GTL kwam pas op de markt na de facelift van de 15 in 1976. Bij die facelift verdween onder meer de chromen omlijsting van de grille. Aan de achterkant kreeg de 15 een andere achterklep met een plat liggende achterruit. Bij de 15 van voor de facelift was die achterruit iets verzonken. Bij de gefacelifte 15 zijn de achterlichten verder optisch met elkaar verbonden door een rode reflector. De kleine zwarte spoiler op dit exemplaar zat er pas op vanaf de GTL. Dat geldt overigens ook voor de comfortabel ogende stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en in lengte verstelbare zittingen. Verder hoef je bij de 15 niet op heel veel luxe te rekenen, maar hij is dan ook al 44 jaar oud.

Deze Renault 15 kwam in 2015 naar Nederland en heeft sindsdien, althans op papier, 5 particuliere eigenaren gehad. Gedurende zijn bestaan heeft deze 15 overduidelijk de nodige zorg en aandacht gehad, want hij ziet er op het oog, afgezien van een paar plekjes op de motorkap en het verchroomde deel van de achterbumper, nog heel netjes uit. Dit soort auto's moet gekoesterd worden en hij verdient daarom een echte liefhebber van het merk als volgende eigenaar. Dat geldt zeker ook voor de 12 die naast deze 15 te koop staat!

Liever zelf op zoek naar een liefhebbersauto? Blader dan eens door het aanbod klassiekers en youngtimers!