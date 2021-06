Renault 4 (1991) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Renault 4 is als je erop gaat letten een klassieker die je nog best heel regelmatig tegenkomt. Niet gek ook als je bedenkt dat-ie een dikke 30 jaar in productie was. Dit exemplaar is een goed voorbeeld van hoe het uiterlijk je op het verkeerde been kan zetten als je moet inschatten hoe oud het 4'tje is.

De Renault 4 die we hier voor ons hebben, gespot door AutoWeek-lezer Arjan van den Berg, rolde namelijk van de productieband in 1991. Natuurlijk is 30 jaar al een respectabele leeftijd voor een auto, maar veel nietsvermoedende voorbijgangers hadden 'm waarschijnlijk toch ouder ingeschat. De kans is zelfs groot dat dit één van de 'nieuwste' R4's in Nederland is. Hoewel de archaïsche Renault nog tot 1994 is gebouwd, hield het hier in Nederland na 1986 al op met de officiële verkoop. Eerder troffen we al eens een exemplaar uit één van de laatste officieel hier geleverde lichtingen.

De reden dat deze er is, laat zich raden: het betreft een geïmporteerde 4. Eentje die kennelijk in zijn leven tot op heden goed is verwend, of in ieder geval niet te lomp behandeld, want hij staat er netjes bij. Waarschijnlijk is de auto om die reden ook in 2017 naar Nederland gehaald, al kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat-ie hier na de import nog een restauratie heeft ondergaan. Het betreft een GTL en de kenners weten direct dat deze 4 dus de 'grootste' motor in zijn neus heeft liggen. Een 1.108 cc viercilinder die goed is voor 34 pk. Een cc-pk-verhouding waar de honden tegenwoordig geen brood meer van lusten, maar wel een blokje waarmee de R4 een dappere doorzetter is!

Deze R4 zullen we vermoedelijk nog heel wat jaartjes tegen het lijf kunnen lopen en gaat misschien zelfs zijn spirituele moderne opvolger nog wel overleven. Dan hebben we het natuurlijk over de nieuwe volledig elektrische Renault 4 die eraan lijkt te komen. Daarover lees je in ons magazine van deze week (AutoWeek 22) meer!