Renault 21 (1988) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Gisteren schotelden we je nog een leuke Volkswagen Passat uit 1987 voor, nu rijden we een interessant alternatief het podium op: een Renault 21 van een jaartje later. Welke zou jij wel voor de deur willen hebben staan?

De Volkswagen Passat die gisteren op het podium stond in Liefhebber Gezocht maakte aardig wat reacties los. Een ooit zo doodgewone middenklasser die nu bijna geheel uitgestorven lijkt, doet wat met de nostalgisch ingestelde AutoWeek-bezoeker. Waarschijnlijk brengt deze Renault 21 een vergelijkbaar gevoel teweeg. Een directe concurrent van de Passat, al is dit een sedan en bovendien kreeg de 21 in het bouwjaar van dit exemplaar (1988) een gloednieuwe generatie van de Passat voor zijn kiezen.

Wat de twee vooral met elkaar gemeen hebben, is dat je waarschijnlijk even flink in je geheugen moet graven om te bedenken wanneer je er voor het laatst eentje hebt gezien. De 21 lijkt nog net een slagje zeldzamer te zijn dan de Passat. Zeker zo'n pre-facelift-versie van de door Giugiaro getekende Laguna-voorganger is een witte raaf. Over smaak valt niet te twisten, maar de 21 had voor zijn facelift wel een iets statiger voorkomen dan erna, omdat hij vooral aan de voorkant behoorlijk wat trekjes had van zijn grote broer, de 25. Een groot verschil met de 25 was dat de 21 er behalve als liftback ook als sedan en stationwagon was. Vooral de ruime 21 Nevada was hier in Nederland behoorlijk populair.

Maar goed, we hebben hier geen Nevada maar gewoon de sedan, die overigens niet alleen in zijn geheel korter was, maar ook een wat kortere wielbasis had. Niet zomaar een 21 sedan, maar een heuse GTL. Een vrij bescheiden 21 dus, dat spat er ook wel van af. Kennelijk heeft er desondanks in de afgelopen 35 jaar nooit iemand wat luxe gemist in de 21, want zelfs de oorspronkelijke cassetteradio zit er nog gewoon in. Dat is waarschijnlijk een aardig bewijsstuk dat de auto inderdaad pas één eerdere eigenaar heeft gehad, zoals de aanbieder stelt. Dat klinkt natuurlijk gunstig, net als de kilometerstand van slechts 143.507. Geen 'eng' lage kilometerstand, zoals bij de Passat bijvoorbeeld wel een beetje het geval is, maar zeker een relatief lage stand voor de leeftijd.

Wat wellicht minder in het voordeel van deze 21 spreekt, is dat de auto op Kumho-banden staat. Dat hoeven zeker geen slechte banden te zijn, maar ze zijn aan de goedkope kant en dat kan ook een indicatie zijn van goedkoop onderhoud aan de rest van de auto. Daarbij zien we nog geen onderhoudsboekje op de foto's en het is toch wel te hopen dat er iets van historie bij deze kersvers geïmporteerde auto zit, zeker omdat de vraagprijs niet mals is: €4.950. Verdient deze 21 een liefhebbende nieuwe eigenaar? Absoluut, maar voor dat geld kan het nog wel een tijd duren voordat die gevonden is.