Recordaantal tweedehands auto's verkocht

Autobedrijven verkochten vorige maand 11 procent meer gebruikte personenauto's dan in dezelfde maand vorig jaar. In mei werden in totaal 123.629 occasions verkocht. Dat brengt de totale verkoop van gebruike auro's in de eerste vijf maanden van dit jaar op 561.100 stuks. Dat is eveneens 11 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar en is ook nog eens het hoogste aantal ooit.

Er komen steeds meer elektrische auto's op de tweedehandsmarkt. In de eerste vijf maanden van dit jaar verkochten autobedrijven 11.143 gebruikte elektrische auto's, maar liefst 140 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Auto's met een benzinemotor blijven het populairst en hebben in de eerste vijf maanden van dit jaar een aandeel van 80 procent in de verkoop van occasions. Er zijn dit jaar al 450.314 gebruikte 'benzineauto's' verkocht en ook dat is een record. Auto's met een dieselmotor verliezen aan populariteit. Er zijn in de eerste vijf maanden van dit jaar 59.305 diesels verkocht, 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Auto's met hybride- of plug-in hybride aandrijflijnen winnen op de tweedehandsmarkt terrein. De verkoopteller van gebruikte hybrides staat dit jaar op 35.756, 79 procent meer dan vorig jaar op dit moment.

Meer interessante cijfers: 65 procent van de dit jaar verkochte occasions heeft een handgeschakelde versnellingsbak. 15 jaar geleden bedroeg dat percentage nog zo'n 90 procent. Elektrische en hybride auto's hebben over het algemeen natuurlijk geen handbak, maar ook in auto's met een benzinemotor wordt de automaat populairder. Geheel volgens verwachting zijn grijs en zwart met respectievelijk een aandeel van 34 en 26 procent de populairste lakkleuren. Blauw verliest aan populariteit. Waar zo'n 15 jaar geleden nog ongeveer 25 procent van de gebruikte occasions blauw was, ligt dat aandeel nu op 13,5 procent. Wit wint juist weer aan liefhebbers met een aandeel van 13,5 procent.