De Tweeling: Mitsubishi Lancer - Proton Saga - Plymouth Colt

Het is de hoogste tijd om het onderwerp ‘Proton’ aan te snijden in deze rubriek. Dat Maleisische merk staat bekend om zijn verbouwde Mitsubishi’s, waarvan een deel zijn weg naar Engeland vond. Vandaag zoomen we in op de allereerste Proton: de Saga.

Proton werd opgericht in 1983 na de nadrukkelijke wens van de Maleisische overheid om met een eigen automerk te komen. Dat lukte, maar heel ‘eigen’ was Proton in de eerste decennia niet. De Saga begon als weinig meer dan een Mitsubishi Lancer met andere logo’s, maar nam gedurende zijn leven steeds meer afstand van de Japanner die als basis diende. Voor het overzicht hebben we de verschillende modelseries in chronologische volgorde in de bovenstaande fotogalerij verstopt, al is de rode auto op de openingsplaat daarop een uitzondering.

De Lancer in kwestie is die van de tweede generatie, die in 1983 werd gelanceerd (foto's 12 en 13). Het opvallend vierkante model werd afhankelijk van de markt en carrosserievorm ook wel Colt en Mirage genoemd, maar bij Proton ging de aandacht vooral uit naar de sedan. Die werd voorzien van een eigen grille en – toegegeven – een nieuwe kont, maar deelde verder in zowel optisch als technisch opzicht alles met de Mitsubishi, waarvan de meeste onderdelen dan ook één op één werden toegepast in de Proton.

De Saga nam in 1987 meer afstand van de Lancer. In dat jaar verscheen namelijk de Saga Aeroback (foto 4 en 5), een vijfdeurs liftback. Zo’n versie is er onder de Mitsubishi-vlag nooit geweest. De Aeroback kreeg een unieke kont met geheel eigen achterlichtunits mee en was dus ook ten opzichte van de vierdeurs Saga duidelijk herkenbaar.

De eerste grote cosmetische update voor alle Saga-varianten verscheen pas in 1992. De tweede Lancer was een jaar eerder al vervangen door een compleet nieuwe derde generatie, maar die ging aan de neus van Proton voorbij. Prton presenteerde eigenwijs de Saga Iswara, een stevig geüpdatete variant van het origineel. De nieuwe neus kenmerkt zich door een dichte grille, een opvallender Proton-logo en kleinere, ietwat afgeplatte koplampunits. Een nieuwe voorbumper kreeg gezelschap van een gelijkvormig exemplaar aan de achterkant, waarin nu ook de kentekenplaat werd verwerkt.

Hoewel Proton tegelijkertijd tal van nieuwe, veel modernere modellen lanceerde en daarvoor ook vrolijk nieuwe generaties van de Lancer als basis gebruikte, leefde de Saga als Iswara tot 2003 voort. Was het toen definitief over? Welnee, na de Iswara volgde een nogmaals gefacelifte variant. Die kreeg opnieuw een moderne neus, waarbij de heldere koplampunits en strakke bumperpartijen moeten verbloemen dat deze auto in beginsel toch echt een product uit de jaren 80 is. De Saga LMST, zoals deze versie heet, verscheen alleen als liftback en bleef tot 2008 leverbaar. Zijn opvolger, opnieuw Saga genaamd, was zowaar een geheel eigen product. Hoewel Proton voor zijn auto’s doorgaans op Mitsubishi vertrouwde, zijn er wel degelijk uitzonderingen op die regel. Volgende week gaat het over een opvallend voorbeeld daarvan.

Er was nog een derde variant, want zoals dat in die jaren gebruikelijk was ging Dodge in Amerika met de Mitsubishi aan de haal. Het resultaat is eveneens gebaseerd op de Lancer sedan, maar gaat verwarrend genoeg door het leven als de Plymouth Colt.

