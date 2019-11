De Tweeling: Citroën AX - Proton Tiara

Vorige week zoomden we in deze rubriek in op de Proton Saga, de eerste auto van het merk. Die Saga is net als veel andere Protons feitelijk een Mitsubishi, maar dat is niet het enige merk waarmee de Maleisiërs samenwerkten.

De eerste keer dat Proton ‘vreemdging’, viel het merk voor de verleidingen van PSA. Begin jaren 90 ontstond de behoefte aan een compact model, terwijl Citroën juist op zoek was naar een manier om op de Maleisische markt door te breken. Het resultaat was de Tiara, een in licentie gebouwde Citroën AX met het trotse Proton-logo op de neus.

De ‘ver-Proton-de’ AX is een vreemde eend in een gamma dat destijds verder louter uit verbouwde Mitsubishi’s bestond. Proton deed niet veel moeite om de Tiara van de AX te onderscheiden. De dichte Citroën-neus werd voorzien van een opvallende grille en de kunststof achterklep werd vervangen door een meer afgerond exemplaar. Ook de achterlichten zijn anders, waarbij de scherpe hoek bovenin plaatsmaakt voor een boller design. Waar de AX in Europa vaak als driedeurs werd afgeleverd, kreeg de Tiara standaard het vijfdeurs-koetswerk mee. Afgaande op de foto’s die we vonden – we danken wederom de inzenders van Wikimedia Commons – zijn de Tiara’s bovendien voorzien van wielkast- en dorpelverbreders, zodat een soort cross-thema ontstaat. Machtig.

Het Tiara-project kwam volgens de beperkt beschikbare informatie maar moeizaam van de grond. Een groot succes is de auto nooit geworden en de samenwerking met PSA kreeg mede door het plotselinge overlijden van bedenker en Proton-CEO Yahaya Ahmad geen vervolg.