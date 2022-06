Prodrive P25 is Subaru 22B STi met ruim 400 pk

In thuisland Japan presenteerde Subaru in 1998 in de vorm van de 22B STi een tweedeurs WRX STi, een heftig en gelimiteerd model waarmee Subaru niet alleen zijn veertigste verjaardag, maar ook zijn derde constructeurstitel in het FIA World Rally Championship vierde. Het Britse Prodrive - verantwoordelijk voor de rally-Impreza's - paste 24 stuks van de in totaal 424 geproduceerde exemplaren aan voor de Engelse markt. Datzelfde ProDrive komt nu met een zogenoemde restomod op basis van die 22B STi.

Prodrive wisselt de op papier 280 pk en 363 Nm sterke 2.2 viercilinder turbo-boxermotor om voor de nieuwste 2.5 boxermotor die Subaru momenteel op de planken heeft liggen. Die machine doet dienst in de Forester, Legacy en Outback, maar is voor deze Prodrive P25 aardig opgeklopt. Dankzij onder meer een fikse turbo van Garrett, nieuwe zuigers, aangepaste kleppen en een race-uitlaat van Akrapovic is de aandrijflijn van de Prodrive P25 goed voor meer dan 405 pk en 600 Nm koppel. De spoorbreedte van de P25 bedraagt een fikse 1,77 meter.

De P25 - volgens Prodrive gebouwd rond het originele chassis van tweedeurs WRX'en - krijgt een sequentiële zesbak en legt slechts 1.200 kilo in de schaal. Dat werd mogelijk doordat de motorkap, de kofferklep, het dak, de zijspiegels en de voor- en achterschermen uit een koolstofvezelcomposiet zijn vervaardigd . De P25 moet in minder dan 3,5 tellen naar de 100 km/h kunnen schieten en wordt tijdens die sprint geholpen door launchcontrol die is afgeleid van de WRC-auto's. Optioneel levert Prodrive koolstofvezel lichtgewicht racestoelen om het wagengewicht verder terug te dringen. De P25 is natuurlijk vierwielaangedreven en heeft zowel voor als achter een sperdifferentieel. Speciale dempers van Bilstein zijn van de partij, hetzelfde geldt voor 19-inch wielen met daaromheen Bridgestone Potenza-rubber. Een rolkooi is optioneel, hetzelfde geldt voor een lichtgewicht lithium-ion accu. Remmerij van AP Racing moet de P25 weer snel tot bedaren brengen. Het interieur van de P25 - die zonder rolkooi plaats biedt aan vier inzittenden - is afgewerkt met leer, alcantara en strookjes koolstofvezel, al krijgen we daar vooralsnog geen beeld van te zien.

De Prodrive P25 heeft een prijskaartje waarop een bedrag van omgerekend €535.760 staat geschreven. Heftig.