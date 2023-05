Prijzen vernieuwde Mercedes-Benz CLA

Begin dit jaar kregen de Mercedes-Benz CLA en CLA Shooting Brake in navolging van de A- en B-klasse een visueel bescheiden facelift. Hoewel de bijpuntsessie op designtechnisch vlak weinig om het lijf had, werden de CLA's op technisch vlak sterker vernieuwd. Zo zijn alle benzinemodellen voortaan mild-hybrides en de CLA's kregen een vernieuwd MBUX-infotainmentsysteem. AutoWeek kan je de prijzen van de herziene Mercedes-Benz CLA nu vertellen.

Ook als plug-in hybride én als krachtige AMG's

De prijslijst begint vanaf €48.999. Dat bedrag is voor de vierdeurs Mercedes-Benz CLA 180, uitgevoerd als Business Line. Die versie heeft een 136 pk krachtige 1.3 en een mild-hybride systeem dat goed is voor 14 pk aan ondersteuningskracht. De CLA 180 is er ook als Luxury Line en als AMG Line en kost dan achtereenvolgens €50.665 en €52.778. Voor meer mild-hybride benzinekracht moet je bij de 163 pk (+14 pk) sterke CLA 200 zijn. Die is er als Luxury Line (€52.480) en als AMG Line (€54.593). Maar er is meer. Veel meer. Zo levert Mercedes-Benz de CLA ook als vierwielaangedreven CLA 220 4Matic. Die 190 pk (+14 pk) sterke variant is er alleen als AMG Line (€64.510), net als de nog potentere CLA 250 met 224 pk (+14 pk) sterke benzinemotor.

Voor wie meer dan slechts AMG-optiek wenst, kan voor de CLA 35 4Matic gaan. Die vierwielaangedreven Mercedes-AMG CLA 35 4Matic kost €89.770 en sprint dankzij een 306 pk (+14 pk) sterke aandrijflijn in 4,9 tellen naar de 100 km/h. De absolute topversie is weer de 421 pk sterke Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic. Daarvoor tik je €112.586 af.

Net als voorheen is de Mercedes-Benz CLA weer leverbaar als plug-in hybride. De Mercedes-Benz CLA 250 e is er als Business Line vanaf €52.051 en staat als Luxury Line en als AMG Line achtereenvolgens voor €53.866 en €55.681 in de orderboeken. De CLA's 250 e hebben een 163 pk sterke 1.3 en een elektromotor van 109 pk, goed voor een systeemvermogen van 218 pk en 450 Nm. Uit de 15,6-kWh accu persen ze een puur elektrisch bereik van maximaal 82 kilometer.

De prijzen van de CLA Shooting Brake vind je net als die van de vierdeurs CLA in onderstaande prijslijst. Prijzen van de diesels hebben we nog niet.

Prijzen vernieuwde Mercedes-Benz CLA Coupé

Model en motorversie Uitvoering Vanafprijs CLA 180 Business Line €48.999 CLA 180 Luxury Line €50.665 CLA 180 AMG Line €52.776 CLA 200 Luxury Line €52.480 CLA 200 AMG Line €54.593 CLA 220 4Matic AMG Line €64.150 CLA 250 4Matic AMG Line €77.836 CLA 250 e (plug-in) Business Line €52.051 CLA 250 e (plug-in) Luxury Line €53.866 CLA 250 e (plug-in) AMG Line €55.681 CLA 35 4Matic AMG €89.770 CLA 45 S 4Matic AMG €112.586

Prijzen vernieuwde Mercedes-Benz CLA Shooting Brake