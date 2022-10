Mercedes-Benz A-klasse én B-klasse gefacelift

Highlights:

Meer bereik en sneller laden voor plug-ins

Benzineversies voortaan altijd mild-hybride

Iets rijkere standaarduitrusting

Nieuwste versie MBUX-infotainmentsysteem, zónder touchpad

Op details strakgetrokken in- en exterieur, ook voor AMG-varianten

De Mercedes-Benz A- en B-klasse kwamen in respectievelijk 2018 en 2019 op de markt. Dat betekent dat de tijd rijp is voor de facelift die we al evenaan zagen komen. Mercedes' kleinsten mogen zich met een op details aangepakt in- en exterieur opmaken voor de laatste jaren waarin het merk uit Stuttgart deze modellen voert. De verwachting is namelijk dat Mercedes na 2025 niet met opvolgers voor de A- en B-klasse zal komen.

Bijgepunt

Aan de buitenzijde van de auto's komt Mercedes niet verrassend uit de hoek en hebben we te maken met een klassieke facelift. Alle varianten (A-klasse sedan en hatchback en B-klasse) krijgen daarbij nieuwe lichtunits aangemeten. Waar de leddagrijverlichting van de A-klasse vóór eerder in een hoek liep, volgt die nu een rechte lijn. Ook de dagrijverlichting van de B-klasse is iets anders getekend. Voor beide modellen geldt dat de achterlichten voortaan altijd ledlichtjes huizen. Dat was eerder niet zo.

Op een nieuwe motorkap met twee 'ribbels' (of 'power bulges', zoals Mercedes ze noemt) voor de A-klasse na, zijn de overige aanpassingen aan het uiterlijk subtiel. Zo is de indeling van de grille voortaan iets rustiger en krijgt de A-klasse een iets anders getekende voorbumper. Ook aan de onderzijde van de achterbumper voert Mercedes-Benz bij de A-klasse kleine wijzigingen door, waardoor de sierstrip op de uitvoering zonder AMG-pakket vanaf heden aansluit op de quasi-uitlaatsierstukken. Voor de AMG-line-uitvoering geldt dat het contrasterende stripje juist verdwijnt. Voor alle uitvoeringen zijn enkele nieuwe wielontwerpen te kiezen.

Touchpad verdwijnt

Aan de binnenzijde van beide modellen kennen de facelifts enkele overeenkomsten. Zo krijgen zowel A- als B-klasse een nieuw ontwerp voor de stoelen en zet Mercedes een aantal nieuwe bekledingskleuren op de optielijst. De belangrijkste wijzigingen in het interieur bestaan uit een nieuw stuur, dat standaard in Nappa-leer wordt gewikkeld, en het nieuwe MBUX-systeem. Tot op heden schroefde Mercedes nog het uitgaande MBUX-systeem in zijn A- en B-klasse.

Dat systeem biedt voortaan standaard ook zicht achter de auto, want Mercedes rust beide modellen vanaf nu altijd uit met een achteruitrijcamera. De bediening geschiedt voortaan slechts via het touchscreen, de knoppen op het stuur of met spraakbediening: het touchpad op de middentunnel verdwijnt. Mercedes' nieuwste versie van zijn MBUX-systeem behelst meer bedieningsgemak, een snellere werking, meer mogelijkheden en een uitgebreidere spraakassistent. Ook achter de schermen verandert er het een en ander. Zo hebben de Duitsers de rij-assistentiesystemen van de A- en B-klasse waar nodig verbeterd en zou onder meer het lane keeping-systeem voortaan een stuk verfijnder te werk gaan.

Meer bereik

Wat de aandrijflijnen van de twee modellen betreft, is de verandering vooral te vinden in het elektrische gedeelte. Zo zijn de benzinemodellen na de facelift allemaal mild-hybrides, wat betekent dat een 48V-accu en een startergenerator zorgen voor soepeler starten en wegrijden en de mogelijkheid bieden om te 'zeilen', waarbij de benzinemotor geheel uitschakelt.

Van de plug-in hybride-modellen A250e en B250e verbeterde Mercedes het accupakket. Ondanks dat het qua capaciteit gelijk blijft, neemt de range daardoor toe. De A-klasse komt voortaan 72 tot 82 kilometer ver op één lading, de B-klasse 67 tot 77 kilometer (WLTP). Ook werden de laadsnelheden van beide modellen verbeterd, waardoor laden nu kan met tot 11 kW aan een wisselstroomlader en met tot 22 kW aan een gelijkstroomlader. Het laatste elektronieuws: de elektromotor van de 250e-aandrijflijn werd geüpgraded, waardoor het piekvermogen daarvan met ongeveer 7 pk toeneemt.

AMG's

Tot slot mochten de AMG-varianten van de A-klasse niet achterblijven. Zowel de A35 (sedan en hatchback) als de A45 (alleen hatchback) krijgen onder meer dezelfde nieuwe lichtunits als de minder sportieve uitvoeringen. Bovendien krijgen alle nieuwe Mercedes-AMG's, dus ook de A-klasse, voortaan het nieuwe AMG-logo boven de grille in plaats van een Mercedes-logo. Daarnaast heeft de A35 voortaan een acht- en geen zeventraps transmissie. De A45 had die al.

Om het feest compleet te maken, lanceert Mercedes-Benz in beperkte oplage de Street Style Edition van de A45 S AMG. Die is afgeladen met opties, altijd gestoken in het matgrijs, voorzien van het aero-pakket en - voor deze uitnodiging unieke - feloranje details. Voor de fijnproevers onder de allerlaatste A-klasse-kopers, zullen we maar zeggen.

De prijzen van de vernieuwde Mercedes-Benz A- en B-klasse volgen eind deze maand. Vanaf begin 2023 staan de gefacelifte versies bij de dealer.