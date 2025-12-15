Er is iets raars aan de hand met de knopjes op het stuurwiel van de nieuwe Mercedes-Benz CLA. De vierdeurs versie met elektrische aandrijflijn heeft namelijk een ander stuur dan alle andere varianten, maar dat wordt volgend jaar rechtgezet.

De vierdeurs versie met elektrische aandrijflijn was de eerste variant van de geheel nieuwe CLA die Mercedes-Benz eerder dit jaar aankondigde. Later verscheen er ook een versie met benzinemotor in de neus en dan is er ook nog de Shooting Brake, die met zijn verder naar achteren doorgetrokken dak en vijfde deur net wat praktischer is. Met de komst van die Shooting Brake werd er stilzwijgend nog wat nieuws geïntroduceerd voor de CLA: fysieke knopjes op het stuur. De touch-sliders die Mercedes al jaren gebruikt zijn zeker niet helemaal weg, maar zijn op het stuurwiel van de Shooting Brake deels vervangen door een schakelaar (links) en een scrollwieltje (rechts). Dat willen klanten namelijk zo, zegt Mercedes-Benz in een statement dat verder helemaal niemand verbaast.

De nieuwe schakelaars zijn niet exclusief voor de Shooting Brake. Ook de vierdeurs CLA met benzinemotor heeft ze, net als de geheel nieuwe en elektrische GLC overigens. Het nieuwe stuurwiel is verder ongewijzigd en blijft leverbaar in twee varianten, met 'dubbele spaken' voor de modellen met AMG-aankleding. De enige achterblijver is de elektrische vierdeurs CLA, ofwel de CLA waarvoor het allemaal begon bij deze nieuwe generatie. Mercedes-Benz geeft desgevraagd aan dat de elektrische CLA vanaf medio 2026 alsnog geleverd zal worden met het nieuwe stuurwiel.

Daarmee zijn er nu al twee wijzigingen die volgend jaar worden doorgevoerd met de CLA. De andere konden we al eerder melden, en betreft een optionele omvormer die het mogelijk maakt om aan 400V-snelladers te laden. Aanvankelijk kon dat namelijk niet met de 800V-CLA, hoewel dat volgens Mercedes in de praktijk zelden problemen zal opleveren.

Digitaal fotolijstje

Mercedes maakt de laatste tijd overigens wel vaker opmerkelijke keuzes. Zo berichtten we eerder ook al over het ‘nepscherm’ van de nieuwe GLC, dat van het rechterdeel van het dashboard van die auto in feite een digitaal fotolijstje maakt. Ook blijkt het merk auto's zonder panoramadak simpelweg 'af te dichten' met een stalen plaat, die de contouren van dat panoramadak gewoon zichtbaar laat. Hoewel BMW inmiddels iets soortgelijks doet...