Mercedes-Benz CLA en CLA Shooting Brake gefacelift

Nagenoeg precies vier jaar na de onthulling van de huidige generatie Mercedes-Benz CLA is het tijd voor een facelift. Daarbij wordt ook gelijk de iets later geïntroduceerde CLA Shooting Brake bijgepunt. Het uiterlijk van beide modellen verandert slechts op detailniveau. Verder kent de CLA straks een ruimere standaarduitrusting, krijgt het model het nieuwste MBUX-infotainmentsysteem aangemeten en zijn varianten op benzine voortaan altijd mild-hybride.

Highlights:

Meer bereik en sneller laden voor plug-ins

Benzineversies voortaan altijd mild-hybride

Rijkere standaarduitrusting

Nieuwste versie MBUX-infotainmentsysteem, zónder touchpad

Op details strakgetrokken in- en exterieur, ook voor AMG-varianten

Voor wie deze website minutieus in de gaten houdt, is de inhoud van de facelift voor de Mercedes-Benz CLA geen verrassing. De auto ondergaat min of meer dezelfde wijzigingen als zijn technisch verwante broertjes A- en B-klasse tijdens hun recente facelift deden. Dat betekent dat ook de CLA en CLA Shooting Brake voortaan een iets anders getekende voor- en achterbumper, nieuwe grille en andere lichtunits aangemeten krijgen. Daarbij zijn de 'High Performance' ledkoplampen met grootlichtassistent voortaan standaard op de CLA.

Ook in het interieur vinden we zichtbare wijzigingen. Mercedes-Benz brengt de meest recente versie van zijn MBUX-infotainmentsysteem naar de CLA en CLA Shooting Brake en dat gaat gepaard met een altijd aanwezig 10,25-inch centraal geplaatst aanraakscherm. Daarbij vervalt de touch pad op de middenconsole die eerder ter beschikking stond voor de bediening daarvan, waardoor je ook in de CLA het systeem straks alleen vanaf het stuur en via het scherm kunt bedienen. De draadloze variant van Apple Carplay en Android Auto is voortaan ook altijd van de partij, evenals een achteruitrijcamera.

Tot de verdere zichtbare wijzigingen behoren twee nieuwe blauwe lakkleuren, genaamd 'hyper blue' en 'spectral blue', drie nieuwe wielontwerpen en extra aankledingskeuzes voor het interieur. Bij laatstgenoemde introduceert Mercedes-Benz de mogelijkheid om voor een met kunstleer bekleed stuurwiel te gaan. Standaard is het stuur in 'echt' Nappaleder gewikkeld. Vanaf de facelift beschikt de CLA bovendien altijd over de comfortstoelen die eerder optioneel waren.

Meer en betere hybride-techniek

De belangrijkste wijzigingen van de facelift vinden we echter onderhuids. Zo zijn voortaan alle benzinemodellen uitgerust met een 48 volt mild-hybride systeem en krijgen de plug-in hybride-varianten meer elektrisch bereik. Daarbij zijn ze ook sneller op te laden. De gefacelifte CLA 250e komt 71 tot 82 kilometer ver op een acculading (WLTP), de CLA Shooting Brake 68 tot 80 kilometer. De accucapaciteit bleef hetzelfde. Het toevoegen van een mild-hybride systeem aan de CLA's zonder stekker zorgt op papier voor een iets gunstiger brandstofverbruik en zorgt ervoor dat het start-stop-systeem geruislozer werkt.

Mercedes-Benz grijpt de facelift ook aan om meer uitgekiende actieve rijhulpsystemen te introduceren voor de CLA. Zo zou bijvoorbeeld de lane keeping assist beter werken dan eerder het geval was. Lane keeping assist is overigens onderdeel van het Drive Assistance Package, een van de optiepakketten die Mercedes aanbiedt voor de gefacelifte CLA. De verdere opties zijn na de facelift veelal ook gebundeld in pakketten, die het merk samenstelde aan de hand van zijn eerdere ervaringen met CLA-klanten. Door dat te doen wil het merk van het configureren van een CLA een overzichtelijker aangelegenheid maken.

Wijzigingen voor de AMG-varianten

Uiteraard mogen ook de AMG-varianten deel uitmaken van de facelift, waarbij de grootste wijzigingen voor de 'mildere' van de twee is: de Mercedes-AMG CLA 35 4Matic. Die auto heeft voortaan niet zeven, maar acht versnellingen en beschikt dus ook over mild-hybride techniek. De volvette CLA 45 S 4Matic+ behoudt de achttraps versnellingsbak die die variant al had.

Wel is laatstgenoemde voortaan ook verkrijgbaar als AMG Street Style Edition, uitgedost met een matgrijze lak, een stickerpakket en oranje details aan buiten- en binnenkant. Zowel de CLA sedan als de Shooting Brake zijn te krijgen in Street Style-smaak. De Mercedes-AMG CLA 35 4Matic is er overigens ook in beide carrosserievarianten, maar dus niet als Street Style.

De prijzen voor de vernieuwde Mercedes-Benz CLA en CLA Shooting Brake volgen later.