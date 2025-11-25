Elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake vanaf €55.000

De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake is er sinds zijn generatiewissel voor het eerst met elektrische aandrijflijnen. Van die elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake met EQ Technologie kan AutoWeek je nu de prijzen melden.

De Mercedes-Benz CLA is inmiddels met diverse aandrijflijnen te bestellen. De sedan is er, behalve als EV, ook met mild-hybride motoren. Ook de fonkelnieuwe Mercedes-Benz CLA Shooting Brake is nu te bestellen, al gaat het vooralsnog enkel om de volledig elektrische modellen.

De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake met EQ Technologie is er als 250+ Business Solution vanaf €54.986. De sedanversie van de CLA is er met die aandrijflijn vanaf €54.534. De meerprijs is dus klein. Voor net geen 55 mille krijg je een 272 pk sterke elektromotor, een 85-kWh accu en een bereik tot 767 kilometer. De CLA Shooting Brake 250+ is er ook als Luxury en kost dan €58.011. Liever AMG-aankleding? Reserveer dan een bedrag van €60.552.

Hoger op het menu van de CLA Shooting Brake staat de 350 4Matic. Die heeft uiteraard vierwielaandrijving en heeft twee samen 354 pk sterke elektromotoren. Zijn 85-kWh accu levert een rijbereik op van 721 kilometer.

Later volgt vast nog een mildere elektrische variant: de CLA Shooting Brake 200. Die levert 224 pk en heeft een 58-kWh accu. We mikken voor deze variant op een vanafprijs van zo'n 50 mille. Mild-hybride versies komen er ook. We verwachten de 180, 200 en 220 met achtereenvolgens 156 pk, 184 pk en 211 pk. Later meer!

Prijzen elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake met EQ Technologie