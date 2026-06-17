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Prijzen van benzine en diesel dalen: benzine 20 cent goedkoper dan in mei

Nog altijd duur

Lars Krijgsman
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De prijzen van benzine en diesel blijven gestaag dalen. Benzine is zelfs bijna 20 cent per liter goedkoper dan een maand geleden. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers.

De gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van een liter benzine is vastgesteld op €2,457. Benzine is daarmee nog altijd duur, maar de gemiddelde landelijke adviesprijs daalt gestaag. Dat is goed nieuws voor de portemonnee. De landelijke adviesprijs daalt sinds omstreeks 20 mei vrijwel onafgebroken. Op 6 mei lag de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine (Euro 95, E10) met €2,646 op zijn hoogste punt ooit. Een maand geleden - op 19 mei - lag de gemiddelde landelijke adviesprijs met €2,626 zo'n 17 cent hoger dan nu.

Ook diesel is de laatste tijd goedkoper geworden. Met een gemiddelde landelijke adviesprijs van €2,274 per liter is diesel bijna 23 cent goedkoper dan een maand geleden. Op 8 april bereikte de dieselprijs met een GLA van €2,810 per liter zijn hoogste punt ooit.

United Consumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijs op basis van de Nederlandse adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen. Over het algemeen geldt dat de prijzen op A-locaties, zoals langs snelwegen, in de buurt komen van de gemiddelde landelijke adviesprijs. Lokaal is het vaak mogelijk om voor aanzienlijk minder te tanken.

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