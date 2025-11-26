Prijzen Cupra Tavascan met duizenden euro's omlaag

De Cupra Tavascan werd op de Nederlandse markt geïntroduceerd met een vanafprijs van zo'n €49.000. Die vanafprijs daalde naar €44.990 toen Cupra de Essential-uitvoering introduceerde, een uitvoering die onlangs de enkel uit voorraad leverbare Essential Limited-variant onder zich kreeg die nog eens €2.000 voordeliger is. Per 2026 voert Cupra een prijsverlaging door op alle reguliere varianten van de Tavascan.

Ongeacht de gekozen uitvoering is de Cupra Tavascan voortaan €2.260 minder duur dan voorheen. Ook de normale Essential-uitvoering zakt dus in prijs. Als de rijklaarmaakkosten per 2026 niet wijzigen, kost die geen €44.990 meer, maar €42.730. De Business- en Adrenaline-varianten kosten volgens dezelfde berekening met ingang van volgend jaar achtereenvolgens €46.730 en €50.730. In al deze gevallen krijg je een 286 pk sterke Tavascan met 77 kWh accu. De Cupra Tavascan met deze accu is er ook als 340 pk sterke VZ Extreme. Na de prijsverlaging moet die €56.730 kosten.