Prijzen Audi A1 Citycarver bekend

AutoWeek is in de digitale prijslijsten gedoken en kan als eerste melden welke bedragen Audi voor de A1 Citycarver wil ontvangen. De voor de A1 hagelnieuwe uitvoering heeft een vanafprijs van € 29.220. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van een A1 Citycarver 25 TFSI overhandigd. Onder de kap ligt in dat geval een 95 pk sterke 1.0 driecilinder die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Het uitrustingsniveau draagt de naam 'Epic', bij de reguliere A1's Sportback is dat na de basisversie het tweede uitrustingsniveau. Een reguliere A1 Sportback die als Epic is uitgevoerd, wisselt als 25 TFSI, met handbak, vanaf € 28.210 van eigenaar. Daarmee ligt de meerprijs van de Citycarver op zo'n € 1.000.

Liever de 116 pk sterke 1.0 TFSI? Ga dan voor de 30 TFSI. Deze is er zowel met een handgeschakelde zesbak als met een S tronic-automaat met zeven verzetten. De eerste heeft een vanafprijs van € 30.760. Voor de versie met automaat vraagt Audi € 33.070. Ook deze 30 TFSI's zijn vooralsnog altijd uitgevoerd als Epic.

Citycarver

De A1 Citycarver staat in totaal 4 centimeter hoger op zijn poten dan de reguliere A1 Sportback. 3,5 centimeter daarvan komt voor rekening van het aangepaste onderstel. De resterende 0,5 centimeter komt door de standaard 17-inch wielen die onder de A1 staan. Verder de nieuwe A1-variant aangepaste bumpers rondom, maar dat is niet het enige. Audi geeft de A1 Citycarver namelijk een aangepaste grille, een lager geplaatst achthoekig exemplaar dat we kennen van de Q-modellen van het merk. De honingraatgrille is in het matzwart uitgevoerd. Rond de wielkasten en bij de dorpels monteert Audi opzetstukken, kunststof delen die nu eens niet in het zwart zijn uitgevoerd. Wil je die delen wel in het zwart? Ga dan voor het Black Stylingpakket. Een dakspoiler die normaal gesproken in het S-line-pakket zit, is standaard. In het interieur blijven de aanpassingen beperkt tot de uitstroomopeningen van de ventilatie, de middenconsole en de portieren. Deze zijn namelijk afgewerkt met mint-, koper- of oranjekleurige sierdelen.