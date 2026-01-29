Ga naar de inhoud
Na 15 jaar komt er een eind aan de Audi A1 - ook de Audi Q2 stopt ermee

Alleen nog voorraadmodellen

Audi A1
Lars Krijgsman

Aan alles komt een eind. Ook aan de Audi A1 en Audi Q2. Ze zijn alleen nog uit voorraad leverbaar.

Van de Audi A1 verkocht Audi de afgelopen 15 jaar verspreid over twee generaties duizenden auto's. Alleen al in Nederland zijn bijna 29.000 Audi's A1 verkocht. Het waren er niet genoeg. De Audi A1 heeft geen toekomst meer. Het premium-neefje van de Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Skoda Fabia is niet meer samen te stellen in de configurator van Audi. Wel zegt Audi dat er nog volop voorraadmodellen beschikbaar zijn.

De Audi A1 is niet de enige relatief compacte Audi die aan het kortste eind trekt. Ook cross-over Audi Q2 verruilt het tijdelijke voor het eeuwige en is na een kleine tien jaar niet meer samen te stellen. Wat voor de A1 geldt, gaat ook op voor de Q2 en dus zijn er ook van dat model nog voorraadmodellen beschikbaar. De Audi Q2 was het Audi-equivalent van de Volkswagen T-Roc, maar was beduidend minder populair. In Nederland zijn er sinds zijn marktintroductie eind 2009 nog geen 10.000 stuks van verkocht.

Audi A1

De Audi A1 waar het 15 jaar geleden mee begon was er nog als vijfdeurs én als driedeurs.

Voor zowel de Audi A1 als Q2 staat geen directe opvolger klaar, maar Audi is niet helemaal klaar in dit segment. Het komt namelijk met een nieuw elektrisch model waarin Audi invloeden van de A2 verwerkt. Wanneer die nieuwe en mogelijk Audi A2 e-tron te heten nieuwkomer op de markt komt, is nog onduidelijk. Overigens werd jaren geleden al bekend dat Audi zou stoppen met zijn compactste modellen.

Gebruikte Audi A1 en Audi Q1

Zit er tussen de voorraadmodellen niets bij waar je bloed sneller van gaat stromen? Bekijk dan het uitgebreide aanbod van gebruikte Audi's A1 en Q2 op AutoWeek.nl! Een tweedehands Audi Q2 koop je al voor zo'n €11.000, al moet je dan wel genoegen nemen met een kilometerstand van boven de twee ton. Audi's A1 met flinke ervaring zijn er al voor zo'n €4.000!

Audi A1 Audi Q2

