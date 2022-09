Premiumbroer Ford Kuga weer helemaal actueel

Zoals Audi modellen hoger in de markt positioneert dan de equivalenten van merken als Volkswagen waar ze hun basis mee delen, levert Ford's luxemerk Lincoln in onder meer de Verenigde Staten modellen die hun oorsprong in een auto van Ford hebben liggen. De Corsair is daar een goed voorbeeld van. Die SUV deelt zijn basis namelijk met de Ford Kuga. Het is die Lincoln Corsair die nu is gefacelift.

Even terugspoelen naar 2019, het jaar waarin Lincoln de Corsair presenteerde. De Corsair was een splinternieuwe SUV van het merk die als opvolger fungeerde van de MKC. De Corsair is net als zijn voorganger in feite Lincolns hoger in de markt gepositioneerde en dus duurdere alternatief voor de Ford Kuga waar hij zijn techniek mee deelt. De Ford Kuga - in de Verenigde Staten Escape geheten - staat op het punt te worden gefacelift. Voordat Ford die auto officieel introduceert, scherpt Lincoln de Corsair alvast aan.

Waar Ford de Kuga en Escape bij hun facelift vrij ingrijpend onder handen neemt, houdt Lincoln zich tijdens het bijpunten van de Corvair behoorlijk in. De SUV krijgt een vernieuwd front met daarin een nieuwe grille. Het rooster duikt een stuk verder omlaag de overigens ook nieuw ontworpen bumper in. Ook aan de achterzijde zien we een nieuwe bumper, al blijven de wijzigingen hier verder beperkt.

Ook in het interieur hanteert Lincoln het penseel der vernieuwing. Het 8-inch grote infotainmentscherm wordt vervangen door een groter exemplaar met een diameter van ruim 13 inch. Lincoln heeft er meer functionaliteiten aan toegevoegd, met als gevolg dat het boven de middentunnel zwevende knoppeneiland van een heel stel fysieke knoppen is ontdaan. De plek waar je voorheen de drie druktoetsen tussen de twee centrale ventilatieroosters vond is zelfs helemaal kaalgeplukt. De opvallende druktoetsen om de automaat mee aan te sturen blijven behouden. Achter het stuurwiel zit een nieuw 12,3-inch groot digitaal instrumentarium. Lincoln brengt verder onder meer Active Glide naar de Corsair, een systeem waarmee de auto tot een snelheid van 130 km/h zich semi-autonoom gedraagt. De Corsair kan onder meer van rijbaan wisselen door de richtingaanwijzer te gebruiken. Lincoln levert de Corsair opnieuw met een geblazen 255 pk sterke 2.0 viercilinder en met een plug-in hybride aandrijflijn. De geblazen 280 pk sterke 2.3 is komen te vervallen.

Vorig jaar verkocht Lincoln in de Verenigde Staten 22.790 exemplaren van de Corsair. Daarmee was het een van de best verkochte auto's van het merk, de Corsair hoefde enkel de Nautilus - Lincolns Edge-alternatief - voor zich te dulden waar zo'n 24.500 stuks een eigenaar van vonden.