Dit is de nieuwe Ford Mondeo

Het Mondeo-mysterie is deels ontrafeld. Hoewel nog niet helemaal helder is op welke manier Ford de Mondeo in Europa een opvolger geeft nadat het huidige model in maart 2022 uitzwaait, weten we wel wat de geheimzinnige ingepakte Mondeo-achtige is die we je onlangs konden laten zien.

In de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie heeft AutoWeek foto's opgedoken van de splinternieuwe Ford Mondeo. Dat blijkt de sterk op de Chinese Ford Evos lijkende auto te zijn die kort geleden in camouflagepak in zowel Europa als de Verenigde Staten werd gesnapt. Hoewel Ford de nieuwe Mondeo ook in ons werelddeel aan de tand heeft gevoeld, is de hij alleen voor de Chinese markt bestemd.

Changan

De nieuwe Ford Mondeo is net als de Evos namelijk door het samenwerkingsverband Changan Ford voor de Chinese markt ontwikkeld. De auto heeft dan ook een front dat vrijwel identiek is aan dat van zijn door diezelfde joint-venture ontwikkelde Evos. Aan de achterkant van de nieuwe Mondeo nemen we juist designinvloeden van de elektrische Mustang Mach-E waar. Technisch heeft de auto niets met die SUV te maken. De nieuwe Chinese Mondeo deelt zijn platform namelijk met de Evos en heeft dezelfde 2,95 meter lange wielbasis. De nieuwe Mondeo is 4,94 meter lang en dat maakt hem 9 centimeter langer dan het uitgaande model. Net als de Evos krijgt de nieuwe Mondeo, in ieder geval vooralsnog, geen geëlektrificeerde aandrijflijn. Onder de kap komt een 238 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder benzinemotor te liggen.

Fords jongste sedan heeft in de portieren verzonken handgrepen en een frontpartij met platte led-dagrijverlichting waarmee de Mondeo gemeen de wereld in tuurt. Op de duurdere uitvoeringen wordt de led-dagrijverlichting op het oog met elkaar verbonden door een ledstrip. De basisuitvoering heeft hier ogenschijnlijk een normale strip. De nieuwe Mondeo is straks leverbaar met een zwart dak. Daarnaast hebben we direct beeldmateriaal van de sportiever uitgedoste ST-Line-uitvoering, die je onder meer herkent aan zijn dynamischer ogende bumpers en grotere wielen. Centraal op de achterklep is modelnaam Mondeo leesbaar.

Europa

Zoals gezegd komt deze Chinese Ford Mondeo niet naar Europa. Met zijn voorkant sluit het design namelijk naadloos aan op dat van andere specifiek Chinese Fords, zoals de genoemde Evos en SUV's als de Equator en Equator Sport. Modellen van Changan Ford blijven dan ook in China. Een opvolger van de Europese Mondeo moeten we waarschijnlijk meer in de cross-over- en SUV-hoek zoeken. Wellicht dat Ford op termijn een auto presenteert die het concept volgt de Evos en van de Citroën C5 X, maar daarover is officieel niets bekend. Ook is het nog maar de vraag of de opvolger van de Mondeo hier wel die modelnaam krijgt.

Vooralsnog lijkt het er op dat de Kuga en Mustang Mach-E vanaf maart 2022 het stokje van de Mondeo gaan overnemen. Daar zal Ford niet erg rouwig om zijn. De Mustang Mach-E heeft de oude trouwe Mondeo in korte tijd namelijk al ingehaald in de Europese verkooplijsten.

Lincoln Zephyr

De nieuwe Mondeo krijgt in China direct een premiumbroertje van zustermerk Lincoln. We kunnen je namelijk direct de Lincoln Zephyr laten zien, de productieversie van de in april dit jaar gepresenteerde Lincoln Zephyr Reflection. De raampartij laat er geen twijfel over bestaan dat dit Lincolns variant van de nieuwe Mondeo is. Wel geeft Lincoln de auto een compleet eigen voor- en achterkant. De Zephyr krijgt dezelfde 2.0 als de Mondeo en lijkt technisch sterk op dat model, al is de wielbasis van de Zephyr marginaal korter.