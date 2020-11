Lincoln Nautilus krijgt facelift

De in 2017 gepresenteerde Lincoln Aviator krijgt een vrij grondige facelift, al merk je daar vanbuiten nagenoeg niets van. Het is namelijk de binnenkant van de SUV die nagenoeg compleet wordt vernieuwd.

De Lincoln Nautilus is net als alle andere modellen van het merk niet in Europa leverbaar. Toch is de auto een interessante om te bespreken. Lincoln is immers het luxemerk van Ford en je kunt de Nautilus dan ook zien als Lincolns luxere alternatief voor de kortstondig in Nederland verkochte Ford Edge, waarmee hij zijn basis deelt. Het is alweer drie jaar geleden dat de MKX werd gefacelift en Nautilus werd gedoopt en dat betekent dat het model nu rijp is voor een tweede facelift.

Die heeft op het eerste gezicht niet al te veel om het lijf. Lincoln past de voorbumper aan en daar hebben we de uiterlijke aanpassingen mee gehad. Wat er wél is aangepast, speelt zich onder het plaatwerk van de Nautilus af. De SUV krijgt namelijk een compleet nieuw interieur. Op het stuurwiel, de deurpanelen en de middentunnel na is werkelijk alles aangepast. Het ietwat bedaagd ogende dashboard van voorheen maakt plaats voor een cockpit die we kennen van de overige modellen van het merk: de Navigator, Corsair en Aviator. Ook hier voortaan een zwevend 13,2-inch display met een uitgekleed en geknikt knoppeneiland dat de middentunnel en het dashboard met elkaar verbindt. Achter het stuurwiel zit een nieuw digitaal instrumentarium. Nagenoeg alles is verder gewijzigd, van de ventilatieroosters tot de bedieningselementen voor de klimaatregeling.

Aan de motorenlijst is verder niet gesleuteld, en dat betekent onder meer dat de 340 pk en 515 Nm sterke 2.7 V6 terugkeert. De geblazen 2.0 van 254 pk en 380 Nm blijft de instapmotor. De vanafprijs van de Nautilus ligt in de Verenigde Staten op omgerekend zo'n € 34.500.