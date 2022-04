Lincoln Star Concept: statement met enorme frunk

Ook Lincoln heeft wat elektrovlak grote plannen. Het merk heeft momenteel nog geen enkele elektrische auto in het gamma, maar dat gaat spoedig veranderen. Omstreeks 2025 moet ongeveer de helft van het verkoopvolume van Lincoln uit elektrische auto's bestaan. Dat betekent natuurlijk dat het merk rond die tijd een stel EV's introduceert. Tot 2025 voegt Lincoln drie elektrische modellen aan zijn gamma toe, een vierde volgt in 2026. De Star Concept geeft een glimp van Lincoln's EV-toekomst.

Dat de Lincoln Star Concept een SUV is, zal ongetwijfeld niemand verbazen. Ondanks de stortvloed aan nieuwe en conceptuele elektrische SUV's is de Star Concept een interessante. Hij laat namelijk in grote lijnen zien met welke designsaus Lincoln zijn elektrische auto's overgiet. Het ontwerp van de Star Concept lijkt dan ook in vrijwel niets op wat je momenteel van het merk kent. We zien een zonder al te veel optische poespas, al ontkomt ook Lincoln er niet aan om van de verlichting zowel aan de voor- als achterzijde een bombastisch feestje te maken. We zien platte kijkers, een verlichte grille, een brede strook ledverlichting aan de achterzijde met eromheen een stel vrolijk verlichte streepjes. Meer lichtgevende details? Zeker, kijk maar eens naar de wielkasten en naar de Lincoln-logo's op de voorportieren.

De vierwielaangedreven Star Concept - waar Lincoln verder geen technische gegevens van vrijgeeft - heeft in tegenstelling tot concretere elektrische modellen een gigantische opbergruimte onder de 'motorkap'. De voorklep scharniert in zijn geheel omhoog en de voorbumper is in staat om als ware het een lade naar voren te schuiven. Dat een dergelijke 'schuiflade' het productiestadium haalt is echter onwaarschijnlijk, maar Lincoln lijkt in ieder geval te hinten naar een elektrische SUV met een forse frunk.

Geen studiemodel zonder futuristisch interieur en op dat vlak stelt de Star Concept niet teleur. De SUV heeft twee zitrijen die gevuld zijn met opvallend vormgegeven stoelen. De achterste zitrij heeft weelderig ogende zetels die in een privévliegtuig niet zouden misstaan. De voorstoelen kunnen volledig omgedraaid worden zodat je de achterpassagiers kunt kijken. Dat lijkt erop te wijzen dat Lincoln ook serieuze plannen heeft op het gebied van volledig autonome auto's. Het dashboard zelf bestaat uit weinig meer dan een over de gehele breedte van de cockpit lopend display, al vinden we ook lager op de middenconsole een scherm.

Wat we van de Star Concept in de praktijk terug gaan zien? In Europa in ieder geval helemaal niets, Lincoln is hier namelijk helemaal niet actief en moederbedrijf Ford lijkt ook geen plannen te hebben om het merk naar ons deel van de wereld te halen.