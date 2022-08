Populairste elektrische auto van China als cabrio

Is de populairste elektrische auto van China een cross-over, SUV of misschien wel een Tesla Model 3-achtige? Welnee. De populairste EV in China is een kleine vierkante blokkendoos, een hoekige stadsrakker waar nu ook een cabrioversie van bestaat.

Met de Hongguang Mini EV schoot het Chinese merk Wuling een kleine twee jaar geleden regelrecht in de verkooproos. Wuling, een merk van General Motors en de Chinese kolos SAIC, heeft na de lancering van de Huanggang Mini EV diverse andere kleine elektrische stadsautootjes op de markt gebracht, maar geen enkele doet het zo goed als de Mini EV. De Mini EV was voor andere Chinese merken zelfs aanleiding om met een vergelijkbaar model te komen, maar geen van die auto's is in staat gebleken het origineel van de troon te stoten. Wat doe je als fabrikant het liefste met succes? Precies: verlengen. Het is dan ook helemaal niet zo gek dat Wuling met een nieuwe carrosserievariant van de Hoangguang Mini EV komt.

We heten welkom: de Wuling Hongguang Mini EV Convertible, een cabrioversie van de succesvolle kleine stadsrakker. Dat de Hongguang Mini EV Convertible zou komen, is voor wie geregeld plaatsneemt in ons automobiele nieuwstheater wellicht geen verrassing. In april 2021 toverde Wuling namelijk al een concept-car uit de hoge hoed die op de komst van een cabrioversie voorspelde en in december van hetzelfde jaar kon AutoWeek je al de eerste daadwerkelijke foto's van de productieversie daarvan laten zien. De Mini EV Cabriolet is net zo hoekig als het origineel, maar moet het natuurlijk zonder dak en zelfs zonder centrale rolbeugel doen. Achter de hoofdsteunen heeft Wuling wel twee elementen toegevoegd die de inzittenden bij een eventuele koprol enigszins moeten ontzien. Over inzittenden gesproken: in de Mini EV Cabriolet zijn dat er altijd twee, terwijl de dichte Mini EV plek biedt aan vier inzittenden.

De Hongguang Mini EV Convertible is met zijn lengte van 3,06 meter enkele centimeters langer dan de bekende dichte variant (2,92 meter). Ter vergelijking: een Smart ForTwo is 22 centimeter korter dan de reguliere Hongguang Mini EV. De open Mini EV heeft altijd een 41 pk sterke elektromotor terwijl de dichte smaak er ook met 20 pk is. De dichte variant is beschikbaar met 9,2, 13,8 en 26 kWh grote accupakketten. We mikken erop dat de Mini EV Cabriolet de grootste van die accu's heeft. Wat de Wuling Hongguang Mini EV Convertible moet gaan kosten is nog niet bekend.

Succes

Wuling verkocht in 2020 maar liefst een kleine 128.000 exemplaren van de Hongguang Mini EV. Dat zijn er een heleboel, maar vergeet niet dat de kleine EV slechts een deel van 2020 in de Chinese orderboeken stond. 2021 was het eerste volle verkoopjaar van de elektrische blokkendoos en in dat jaar vonden bijna 400.000 exemplaren een Chinese eigenaar. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er al zo'n 245.000 Mini EV's verkocht.

Zoals gezegd zijn er inmiddels diverse elektrische modellen op de Chinese markt te krijgen die vergelijkbaar zijn met Wulings succesnummer. We noemen auto's als de Lingbox Uni, de Chery QQ Ice Cream,de Fengguang Mini EV van Dongfeng en de Changan Lumin.

Ga je de Wuling Mini EV Cabriolet ooit in Europa zien? Dat zou zomaar kunnen. De Mini EV Cabriolet wordt namelijk als Freze Froggy het broertje van de Freze Nikrob EV die ook naar Europa komt. Hier lees je een knotsgekke verhaal over de Freze Nikrob EV die door niemand minder dan de oprichter van het excentrieke Dartz Motor Company in Europa verkocht gaat worden.