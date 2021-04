Wuling Mini EV als piepkleine cabrio

Vorig jaar rond deze tijd schreven we de eerste berichten over de Mini EV, een 2,92 meter korte elektrische stads-EV van Wuling. Het wagentje bleek onder meer dankzij zijn hoge aaibaarheidsfactor en relatief ruimte interieur een regelrecht schot in de roos voor het in 2002 opgerichte samenwerkingsverband tussen het Chinese SAIC Motor en General Motors. De Mini EV ging in januari dit jaar in China bijna 37.000 keer over de toonbank en mocht zich daarmee de bestverkochte elektrische auto van die maand noemen. Dat smaakt naar meer, zo lijkt het. Wuling toont namelijk de Mini EV Cabriolet Concept. Inderdaad, een vooruitblik op een cabriolet die er volgens Chinese media daadwerkelijk gaat komen.

De Mini EV Cabriolet is nog een concept en is aangekleed met zaken die je wellicht niet op de productieversie gaat terugzien. Zo is het maar de vraag of de zilverkleurige inzetstukken in de bumpers en op de portieren het productiestadium halen. In tegenstelling tot de Mini EV, waar blijkbaar vier zitplaatsen in passen, heeft de opengeknipte uitvoering slechts twee zitplaatsen. Aan de techniek wordt ongetwijfeld niet gesleuteld en dat betekent dat-ie een 18 pk sterke elektromotor krijgt die gekoppeld is een aan 9,2 kWh of 13,8 kWh accupakket. De topsnelheid van de Mini EV, die met zijn vanafprijs van omgerekend € 3.685 de goedkoopste elektrische auto van China is, ligt op 100 km/h. De actieradius van de 13,8 kWh-versie moet zo'n 170 NEDC-kilometers bedragen. Wuling presenteert direct een bijzonder heftig ogende variant, met een zeer hoog Calimero-effect. Of die ook daadwerkelijk in productie gaat, is nog niet bekend. Wél weten we dat het in Letland gevestigde Dartz Motors de Mini EV zelf gaat produceren voor de Europese markt. We kunnen niet anders dan hopen dat Dartz ook de cabriolet in zijn gamma opneemt. Daar is Dartz immers gek genoeg voor.