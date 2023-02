Wuling Bingo: Volle kaart of valse Bingo?

Met de Mini EV heeft Wuling een van de populairste elektrische EV'tjes ter wereld. Dat succes smaakt naar meer. Dit is de Wuling Bingo, een vrolijk vormgegeven elektrische hatchback waarmee Wuling het over een andere boeg gooit dan met zijn andere modellen.

Wuling is net als Baojun een van de merken die tot stand is gekomen uit een samenwerking tussen General Motors, het Chinese SAIC Motor en het eveneens Chinese Liuzhou Wuling Motors. Wuling ken je wellicht vooral van de Hongguang Mini EV, een in China niet aan te slepen compacte elektrische stadsrakker die als driedeurs beschikbaar is, maar die ook een iets langere variant en zelfs een Cabrio-versie kent. De Wuling Mini EV heeft in de vorm van de Nano EV en Air EV een stel nog kleinere elektrische broertjes en zusjes, maar Wuling komt nu met een elektrische hatchback van een andere orde. Dit is namelijk de Wuling Bingo, de eerste elektrische vijfdeurs hatchback van het bedrijf.

Uitgebreide technische specificaties van de Bingo geeft Wuling niet vrij, maar uit informatie die AutoWeek heeft opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie blijkt dat de Bingo 3,95 meter lang is. Dat maakt hem maar liefst een dikke meter langer dan de reguliere Mini EV. Daarmee is het direct de grootste elektrische auto die Wuling aanbiedt. De grootste elektrische inderdaad, daar Wuling ook een heel stelSUV's en bedrijfswagens verkoopt. De Wuling Bingo doet met zijn aaibare ronde vormen en enigszins retro-achtige uitstraling denken aan de modellen van Ora, een van de merken van Great Wall die naar Europa komen. Dankzij de opgeviste Chinese informatie weten we ook dat de Bingo een wielbasis heeft van 2,56 meter en dat hij leverbaar wordt met een 41 pk sterke elektromotor en met een 68 pk krachtig exemplaar. De topsnelheid van beide versies is begrensd op 100 km/h. De variant met de 41 pk sterke elektromotor heeft een 17,3 kWh accu, de krachtigere smaak heeft 31,9 kWh aan elektrische longinhoud.

Over smaken gesproken: de Wuling Bingo is onder meer leverbaar in de kleuren Koffiemelkwit en IJsbessenpoederroze. Ook is de Bingo in Helder Nachtzwart en Auroragroen te krijgen. Volgens Wuling moet de Bingo "[...] het leven smaakvol maken" en dat is eens iets anders dan hameren op intense sportiviteit. Wuling zegt daarbij aan vooral auto's te bouwen "die mensen nodig hebben".

Samen met Baojun heeft Wuling in China sinds 2017 al ruimschoots meer dan één miljoen elektrische auto's verkocht. De Hongguang Mini EV is al twee jaar op rij de best verkochte Chinese auto in China.