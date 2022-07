FreZe Froggy EV Beachstar: doldwaze elektrische stadscabrio

Het op zijn zachtst gezegd excentrieke Dartz komt via een omweg met een knotsgekke en piepkleine elektrische cabriolet. Maak kennis met de Freze Froggy EV Beachstar, een kleintje dat net zo gek is als zijn uiterlijk.

Even terugspoelen naar begin 2021. In februari vorig jaar werd bekend dat het in Letland gevestigde Dartz een kleine elektrische stadsauto zou gaan verkopen. Bijzonder, een kleine stads-EV staat namelijk bijzonder ver af van de opulente en met walvispenisleer afgeladen SUV's waar het bedrijf voornamelijk van bekend is. Het karretje zou Nikrob EV gaan heten en zou via een FreZe geheten afdeling van Dartz aan de man gebracht worden. Dartz heeft de compacte EV-smaak te pakken en komt nu met een voorbode van een elektrische open stadsauto die net zo gek is als hij oogt: de Froggy EV Beachstar.

De vorig jaar getoonde Nikrob EV was in feite helemaal geen échte creatie van FreZe of Dartz, maar een licht aangepaste Huangguang Mini EV van de Chinese fabrikant Wuling. Wuling verkoopt van die populaire elektrische auto sinds kort ook een open variant: de Mini EV Cabriolet. Die auto is door het Letse bedrijf aangepast tot Froggy EV Beachstar.

De Froggy EV Beachstar is met zijn geel-groene koetsje een bijzondere verschijning. Diverse carrosseriedelen zijn aangepast, waaronder de achterschermen, de verlichting aan de voorzijde en het achterdekje. Ook de bumpers en wielen zijn niet zoals je die van het origineel wellicht kent en in het interieur gooien FreZe en Dartz een emmertje groene en gele verf leeg. De Froggy EV Beachstar niet zomaar op deze wijze uitgedost. Dartz heeft zich voor de vormgeving van het karretje laten inspireren door twee van zijn eerste omgebouwde auto's: een opgehoogde gele eerste generatie Mercedes-Benz SLK en een Volkswagen Kever die om een of andere reden is overladen met designelementen en een kleurstelling die de auto op een kikker moeten doen lijken.

De kleine cabrio gaat in ieder geval Froggy heten en komt op termijn in andere kleurstellingen op de markt. Dartz-oprichter Leonard Yankelovich noemt in een opvallend persbericht al uitvoeringsnamen als Millenium, Millenium Adventure en Signature Edition. Yankelovich, die gezien ons eerdere gesprek gezegend lijkt met een bijzonder gevoel voor humor, zegt onder meer dat de wereld klaar is voor een kleine, goedkope extravagante elektrische roadster. Volgens Yankelovich komt de auto tot 305 kilometer ver op een elektrische lading en haakt hij onder meer hotels en autoverhuurbedrijven aan om de FreZe Froggy aan de man te brengen.