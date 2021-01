Wuling Zhengtu: dik 5 meter lang, net zo smal als een Smart

Wuling is een in 2002 opgericht merk dat is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen de Chinese autofabrikant SAIC en de Amerikaanse gigant General Motors. Het merk heeft onder meer een reeks compacte bedrijfswagentjes in zijn programma, maar richt zich de laatste jaren steeds meer op MPV's als de Victory en koddige compacte EV's. Het merk presenteert ditmaal een nieuw model in het segment waarin het de meeste ervaring heeft. We heten welkom: de Zhengtu.

De Zhengtu, een pick-up met dubbele cabine met in totaal vijf zitplaatsen, heeft opvallende afmetingen. Hoewel hij met zijn lengte van 5,11 meter slechts een centimeter of 15 korter is dan pick-ups als de Nissan Navara en Volkswagen Amarok, is hij slechts 1,64 meter breed. Dat maakt hem net zo smal als een Smart ForFour. Tussen de voor en achteras bevindt zich een afstand van 3,16 meter en daarmee weet Wuling de wielbasis van de reeds genoemde Navara zelfs met een centimeter te overtreffen. De laadbak heeft een diepte van exact twee meter, en dat maakt de Zhengtu natuurlijk erg praktisch. De laadbak heeft niet alleen een klep achterop, maar is ook aan de zijkanten voorzien van kleppen die omlaag scharnieren.

Onder de kap ligt een atmosferische 1.5, een benzinemotor die 99 pk opwekt. Pluspunten voor de marketingafdeling van Wuling. De Zhengtu is namelijk leverbaar in lakkleuren met heftig klinkende namen als Wild Wizard, Scorching Sun Rock en Mountain Fireworks. Wulings praktische nieuwkomer is altijd achterwielaangedreven en maakt gebruik van een ladderchassis. Beeldmateriaal van het interieur is nog niet beschikbaar.

Om de introductie van de Zhengtu kracht bij te zetten, laat Wuling een stoer aangeklede variant zien die het Calimero-effect alleen maar vergroot. Deze Journey, waarvan waarschijnlijk ook een serieproductieversie komt, heeft wielkastverbreders. striping, stoerder vormgegeven bumpers en een front met een aangepaste grille.