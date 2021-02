Spotgoedkope EV van excentrieke Dartz

De Europese markt is een nieuw elektrisch model rijker. Een relatief goedkoop EV'tje zelfs. Dít is de FreZe Nikrob EV. Het is in feite een aangepaste versie van een Chinese stads-EV, maar dan wel een waar niemand minder dan het in Litouwen gevestigde, altijd extravagante Dartz Motorz Company zich mee heeft bemoeid.

Dartz Motorz Company kennen we als fabrikant van uiterst extravagante SUV's, die voor enige controverse zorgden toen bleek dat het bedrijf zijn uitgesproken Prombron onder meer leverde met walvispenisleer. Dartz neemt zichzelf op zijn zachtst gezegd zelden serieus en is daarmee een verfrissende, tevens controversiële autofabrikant. De Litouwers laten geen marketingmoment onbenut om iets bijzonders naar voren te schuiven. 'Kogelbestendige opulente auto's, vertrouwd door miljardairs, Tzars, supersterren, generaals en dictators'. We hebben eens een Persplaat aan Dartz gewijd, die genoeg zegt over de knotsgekke managers die er de touwtjes in handen hebben. Het nieuwste model waarmee Dartz bemoeienis heeft, is de FreZe Nikrob EV. Een minuscule stads-EV met een bekende basis.

De FreZe Nikrob EV is in feite een Hongguang Mini EV van de Chinese fabrikant Wuling, maar dan wel een die in iets aangepaste vorm in productie gaat. De specificaties zijn volgens zijn scheppers vrijwel identiek aan die van het origineel. Dat betekent dat de FreZe Nikrob EV in beginsel over een 9,2 kWh accupakket beschikt waarbij een NEDC-actieradius van 120 kilometer mogelijk is. Ook is het 2,92 meter korte EV'tje, dat 22 centimeter korter is dan een Smart ForTwo, verkrijgbaar met een 13,8 kWh accupakket dat een actieradius van 170 kilometer mogelijk maakt. De Let heeft een 17 pk elektromotortje dat het wagentje een topsnelheid van 100 km/h oplevert. De FreZe Nikrob EV heeft volgens zijn scheppers een vanafprijs van € 9.999. Daarover straks meer.

Uitgebreide informatie geeft Dartz niet vrij op zijn kanalen en dus hebben we Dartz-oprichter Leonard F. Yankelovich om een toelichting gevraagd. Dat levert geheel volgens Dartz-stijl een stel prachtig geformuleerde zinnen op. Volgens Yankelovich wordt de FreZe Nikrob EV nadrukkelijk niet als Dartz gevoerd. Sterker nog, dat gaat zelf de auto niet produceren. "Laten we zeggen dat Dartz de ideologische vader van de FreZe Nikrob EV is. Het hele productieproces van deze epische auto verloopt via onze Letse partner Nirkob UAB. We maken bewust een sterk onderscheid tussen de producten van Dartz en deze FreZe Nikrob EV. Net als eigenlijk niemand hoeft te weten dat een Bentley Bentayga een bloedverwant is van de Shkoda Yetti. We zijn familieleden, maar we wonen afzonderlijk van elkaar", aldus de uitgesproken Dartz-oprichter.

De naam van de uiterst compacte EV is volgens Dartz een verwijzing naar Pyotr Freze, een Russische ondernemer die zijn eerste auto in elkaar schroefde. De FreZe Nikrob - op deze foto's ook nog eens beplakt met een ietwat communistisch aandoend stickervelletje - komt volgens Yankelovich op de markt in een viertal smaken, die net als de producten van Dartz natuurlijk niet zomaar uitvoeringen zijn. De € 9.999 kostende basisversie met plek voor vier personen, en dus met achterbank, krijgt de FreZe Nikrob Urban Pony met identieke prijsstelling naast zich, een tweezitter die het dus zonder achterbank moet doen. Dan komen we bij de FreZe Nikrob Urban Snob, jawel. De Urban Snob-uitvoering is volgens zijn scheppers gericht op "groene mensen" en krijgt optioneel interieurbekleding mee van bladeren. Echt. Al is leer ook een optie. Deze € 14.999 kostende variant is daarbij ook verkrijgbaar met "een soort offroadwielen". De pracht en praal komt pas echt naar voren bij de FreZe Nikrob The Dictator Aladeen Signature Edition. Deze editie is vernoemd naar het personage dat Sacha Baron Cohen in de film The Dictator speelt als leider van de fictieve republiek Wadiya. Wie zich nog niet onder de tafel heeft gesnikt van het lachen, moet vooral verder lezen. "Maar weinig mensen weten dat het de droom van The Dictator Aladeen was om een cheap as hell EV op de markt te brengen. Een huwelijk gooide roet in het eten, maar de Minister van Transport van Wadiya wil dat tien jaar oude plan graag doorzetten." Deze The Dictator Aladeen Signature Editions krijgen goudkleurige lak, compleet met gouden badges en handtekeningen van het beveiligingsteam van The Dictator en van diens chauffeur Igor 'Sniper' Ristolainen. "Wat deze versie kost? Dat zal ik aan de Generaal Admiraal moeten vragen", grapt Yankelovich.

Wat nu als je als Nederlander een FreZe Nikrob EV wilt bestellen? Op termijn moet dat kunnen, al mikken we vooralsnog op het verkopen van kleine aantallen. "De Nikrob EV naar diverse Europese landen exporteren is een van onze doelen. In Nederland zal -ie dan natuurlijk praktisch gratis zijn", aldus Yankelovich die daarmee verwijst naar de aanschafsubsidie van € 4.000 voor EV's met een aanschafprijs van maximaal € 45.000. "We hebben in ieder geval veel ideeën. Elke autoverkoper kost geld, dus de verkoop zal natuurlijk digitaal plaatsvinden. De auto inzetten als deelauto is natuurlijk ook een optie", aldus Yankelovich .