Polestar 5 neemt meer afstand van Volvo

Polestar geeft de voor 2024 gepland staande elektrische 5 een platform van gelijmd aluminium. Dat is op zichzelf niet wereldschokkend, maar het is wel interessant wat dat in het grotere plaatje met betrekking tot Volvo betekent.

Polestar brengt naar verwachting in 2024 de 5 op de markt, een auto die het merk zelf omschrijft als een elektrische vierdeurs performance-GT. Een sportief model dus, een auto waarmee Polestar het vizier richt op auto's als de Porsche Taycan en Audi E-tron GT en dus van een heel andere orde dan de Polestar 2 en de 3 en 4 die achtereenvolgens dit jaar en in 2023 op de markt komen. Polestar meldt trots dat het de 5 een specifiek voor het model gebouwd platform van gelijmd aluminium geeft. Interessant, zeker als je hoort dat Polestar belooft dat de stijfheid van de 5 vergelijkbaar wordt met die van "[...] een tweezits sportwagen of supercar." Interessanter is echter dat Polestar zich met de 5 in de autovijver weer iets verder van Volvo-kant af lijkt te duwen.

Even terugspoelen. Polestar bracht in 2019 zijn eerste model op de markt: de Polestar 1. Die plug-in hybride coupé was overduidelijk als Volvo herkenbaar. Sterker nog, moederbedrijf Geely gebruikte voor het model het ontwerp van de in 2013 tijdens de IAA gepresenteerde Concept Coupé van Volvo. Ook voor de Polestar 2 gaf het hogere management een studiemodel van Volvo een aards bestaan. De Volvo 40.2 Concept (foto's 6 t/m 8) werd voor de Polestar omgetoverd tot de 2, de gelijktijdig met de 40.2 Concept gepresenteerde 40.1 Concept (foto's 9 en 10) ken je inmiddels als de Volvo C40. Van herkenbaar eigen design heeft Polestar nog niet mogen genieten. Dat verandert ook langzaam maar zeker.

Polestar komt zoals gezegd dit jaar met de 3, een volledig elektrische forse SUV met een aflopende daklijn en een volgens zijn scheppers sportieve inborst. Een jaar later volgt de kleinere Polestar 4. Hoe de 4 er uit komt te zien, is nog even de vraag. Maar reken er maar op dat hij wordt overgoten met een vergelijkbare designsaus als de Polestar 3 en de 5. Van die twee weten we al in grote lijnen hoe ze worden vormgegeven. De Polestar 5 wordt namelijk de productieversie van de Precept Concept (foto 4). De Polestar 3 is al eens in een weinig verhullend stickervelletje getoond. Wat opvalt? Zowel de 3 als de 5 krijgen een designtaal die je niet vrijwel identiek terugvindt op een model van Volvo. Daarmee krijgt Polestar dus al meer een eigen identiteit. De 5 wordt met zijn geheel eigen gelijmde aluminium basis binnen de Polestar-familie de eerste uitspatting die ook wat techniek betreft meer afstand neemt van Volvo. De 3 en 4 lijken namelijk 'gewoon' op een ook door Volvo en andere merken van Geely in gebruik te nemen platform te komen te staan.