Polestar 5 klaar voor Goodwood Festival of Speed

Polestar brengt een ingepakt exemplaar van de in 2024 te onthullen 5 mee naar het Goodwood Festival of Speed. Op 23 juni knalt de elektrische GT de bekende heuvel op en dat is het eerste moment waarop de nieuwe EV in het openbaar te zien is.

Voor de fervente bezoeker van deze website is het uiterlijk van de Polestar 5 inmiddels bekend. Eerder deze maand kon AutoWeek je het in 2024 op de markt te verschijnen elektrische vlaggenschip van Polestar al uitgebreid laten zien op patentbeeld. Polestar geeft nu een eerste afbeelding van een ingepakt prototype van de 5 vrij die bevestigen dat op die patentplaten inderdaad de productieversie van de 5 te zien was. Wel zien we één opvallend verschil: de laadklep op de Polestar 5 Prototype zit een stukje hoger dan we op de patentplaten zagen, al verwachten we dat het laadpunt bij de productieversie gewoon achter het voorwiel in het voorscherm wordt geplaatst. Wil je de Polestar 5 in het echt in actie zien, dan moet je op 23 juni het Goodwood Festival of Speed bezoeken. Daar doet de ingepakte Polestar 5 namelijk mee aan de jaarlijkse heuvelklim.

De Polestar 5 wordt een volledig elektrische GT-achtige die als topmodel van het zustermerk van Volvo gaat fungeren. De auto is in feite de productieversie van de Precept Concept uit 2019. Overigens hoef je niet tot 2024 te wachten om designelementen van dat studiemodel op een Polestar te zien. Dit jaar nog trekt Polestar namelijk het doek van de 3, een forse elektrische SUV die al een Precept-achtig front krijgt. Voor 2023 staat de Polestar 4 op de rol, een kleinere elektrische SUV. De Polestar 5 komt op een geheel eigen platform te staan dat de auto - zo lijkt het vooralsnog - niet hoeft te delen met andere auto's van het merk. Polestar brengt overigens ook de 02 Concept mee naar het jaarlijkse Engelse autofestijn in Goodwood.