Polestar 5: nieuw elektrisch topmodel in de sneeuw

Polestar komt in 2024 met een elektrisch topmodel dat zijn tanden moet zetten in het succes van auto's als de Audi e-tron GT en Porsche Taycan: de Polestar 5. Het testwerk met dat elektrische topmodel is in volle gang. Dat blijkt uit een nieuwe set foto's waarop de Polestar 5 in het hoge noorden van Zweden in de sneeuw is te zien.

Het moederbedrijf van Volvo en Polestar kan veel, maar één ding niet: stilzitten. Geely timmert in thuisland China aan de weg door geregeld een nieuw merk of een nieuwe modellijn uit de grond te stampen en als het even kan brengt het ook nieuwe merken naar Europa. In een recent verleden kwam immers Lynk & Co onze kant op, maar ook Zeekr moet voet op Europees grondgebied krijgen. Volvo kwam onlangs met de EX90 en schuift dit jaar met de EX30 een nieuwe kleine elektrische cross-over naar voren en ook Polestar brengt om de haverklap flink nieuws naar buiten. Kort geleden kreeg de Polestar 2 volledig nieuwe aandrijflijnen en werd in de basis opeens een achter- in plaats van voorwielaandrijver en ook elektrische SUV Polestar 3 is nog kakelvers. Maar er ligt meer in het verschiet. Ook voor de getallen 4, 5 en 6 heeft Polestar invulling bedacht.

Zo wordt de Polestar 6 die in 2026 op de schaal komt een elektrische cabriolet en komt Polestar in de vorm van de 4 ook nog eens met een sportieve elektrische SUV. De Polestar 5 is de auto waarmee het merk zijn tanden wil zetten in elektrische GT's als de Porsche Taycan, Audi e-tron GT. De Polestar 5 wordt in zekere zin de productieversie van de in 2020 gepresenteerde Precept Concept, al introduceerde Polestar met die auto ook direct zijn nieuwe designtaal. De Polestar 5 - die AutoWeek je op patentbeeld al vanuit alle hoeken kon laten zien - wordt geen sedan maar een hatchback met een schuin aflopende kont. Een grote klep dus voor de Polestar 5. Daarnaast lijkt de Polestar 5 geen traditionele achterruit te krijgen. In de bovenaan de achterklep geplaatste spoiler lijkt Polestar een camera te plaatsen die het zicht naar achteren verzorgt.

De Polestar 5 komt op volgens Polestar op een speciaal voor het model ontwikkelde basis te staan, al vertoont de auto waarschijnlijk wel enige verwantschap met de modellen op de SPA2-basis waar ook de Volvo EX90 en Polestar 3 gebruik van maken. De Polestar 5 wordt tot maar liefst 884 pk krachtig. Op naar 2024!