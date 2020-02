Dít is de Polestar Precept!

Polestar presenteerde zich als fabrikant die alleen volledig elektrische auto's zou gaan bouwen, maar maakte van zijn eerste productiemodel tóch een plug-in hybride. Die Polestar 1 kreeg gelukkig snel gezelschap van de volledig elektrische Polestar 2 en daarmee bestaat het tot op zekere hoogte op eigen benen staande sportlabel van Volvo en Geely uit twee modellen. In Genève staat deze Precept Concept, een studiemodel waarmee Polestar een hint geeft van wat er in de toekomst aan de Polestar-familie wordt toegevoegd.

Polestar omschrijft de Precept als een studiemodel "waarin alle ambities van het merk samenkomen". Met andere woorden: de Precept geeft in grote lijnen aan in welke (design)richting het merk zich de komende jaren gaat bewegen. De Precept heeft een volledig glazen dak, dat vrijwel naadloos overloopt in de voorruit. De concept-car heeft opvallende verlichting aan zowel voor- als achterzijde. Achterop zien we, hoe kan het ook anders, een over de gehele breedte van de kont lopende lichtbalk. De koplampen van de showauto wijken op designvlak af van de verlichting van de Polestar 1 en Polestar 2. Als de Precept inderdaad aangeeft wat we in de toekomst van het merk kunnen verwachten, dan zou dat in elk geval kunnen betekenen dat Polestars zich op designgebied nadrukkelijker van Volvo-modellen gaan distantiëren.

Polestar geeft de Precept wat het de Smart Zone noemt, een snuit waarin Polestar twee radarsensoren heeft gemonteerd. De lidar-unit krijgt een plek op het dak. Die hardware is niet voor niets aanwezig, want de Precept zou ook over autonome vaardigheden beschikken. Zijspiegels ontbreken; Polestar heeft zijn nieuwkomer op stokjes geplaatste camera's gegeven.

De Precept, die een wielbasis heeft van 3,1 meter, is onder meer volgestopt met slim infotainment dat de aandacht van de bestuurder niet van de weg moet afleiden. Volgens Polestar wordt alleen informatie weergegeven die op dat moment daadwerkelijk nodig is. Daarnaast is Polestar trots op de toepassing van gerecyclede materialen in het interieur. Zo zijn de zittingen bedekt met gevlochten materiaal dat afkomstig is van PET-flessen. De vloermatten zijn op hun beurt gemaakt van gerecyclede visnetten. Technische specificaties geeft Polestar nog niet prijs. Reken in elk geval op een elektrische actieradius van 500 kilometer.