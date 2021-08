Polestar 3 - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Onlangs presenteerde Volvo zijn elektrische toekomstplannen. Met een nieuw platform, dito software, gewijzigde designtaal én betere accutechniek wil het zijn volledig elektrische aanbod uitbreiden. Waarom we over Volvo beginnen? Terwijl al dat nieuws werd gepresenteerd, kwam er een eerste teaserfoto van de Polestar 3 voorbij. Die heeft stiekem alles te maken met die plannen van Volvo. Hoewel Polestar een losstaand merk is sinds 2017, is de verwantschap met Volvo uiteraard nog altijd evident. De Polestars 1 en 2 ontstonden immers vanuit studiemodellen van Volvo. Op technisch vlak zijn diverse componenten van de Polestar 2 uitwisselbaar met de Volvo’s XC40 Recharge en C40 Recharge. De Polestar 3 breekt niet direct geheel met de Volvo-verwantschap – daarover zo meer – maar uiterlijk vaart het model een meer eigen koers. Polestar grijpt naar verwachting namelijk terug op de Precept Concept uit begin 2020 voor stijlelementen die de Polestar 3 meer een eigen karakter moeten geven. Zoals te zien is op de illustratie, komen waarschijnlijk de uit twee gespiegelde hoeken bestaande lichtunits van de Precept Concept in iets andere vorm terug op de 3. Ook ruimt de Volvo-achtige grille het veld. Hoewel de strakke lijnen mogelijk nog wat doen denken Volvo-modellen, krijgt de 3 in ieder geval een heel eigen gezicht..

Nieuwe basis

Onder de ongetwijfeld spraakmakende koets schuilt techniek die niet per se Polestar-eigen is. Volvo en moederbedrijf Geely komen namelijk met het nieuwe SPA2-platform. Dat is een basis voor de grotere modellen die helemaal klaar is voor volledig elektrische aandrijving. Naar alle waarschijnlijkheid rust ook de Polestar 3 op die basis. We verwachten namelijk dat de Polestar 3 van het formaat Volvo XC60 of zelfs XC90 wordt, en daarmee begeeft hij zich in de hogere regionen van SUV-land. De SPA2-basis en de accutechniek die daarin komt beloven een hoop. Volgens Volvo moet halverwege dit decennium het rijbereik per kWh al zijn verdubbeld, dus dan mogen we voor de Polestar 3 aan een actieradius rond de 800 WLTP-kilometers denken. Wellicht nog meer, al verwacht Volvo dat zijn technologie pas tegen het eind van dit decennium goed zal zijn voor 1.000 km actieradius. Hoe dan ook komt de Polestar 3 ook op het gebied van rijbereik een stap hoger te staan dan de 2. Verder mogen we verwachten dat de 3 al behoorlijk in staat is om automobilisten het stuur uit handen te nemen. Er wordt gewerkt aan een nieuw besturingssysteem, met Android Automotive grotendeels als basis. Dat kan door middel van sensoren en het Lidar-systeem razendsnel de omgeving in kaart brengen en terugkoppeling geven aan de hardware. Bovendien kan het via de ‘cloud’ leren van andere auto’s. Een enorm neuraal netwerk is het resultaat en daarmee kan Polestar (zoals Tesla bijvoorbeeld al doet) met over-the-air-updates zijn auto’s telkens aanpassen aan de laatste ontwikkelingen rond autonoom rijden. De Polestar 3 blijft zodoende na aanschaf volop in ontwikkeling, niet alleen wat betreft autonoom rijden, maar ook bijvoorbeeld het infotainment.

Performance-SUV

Concrete specificaties zijn op hdit moment nog niet bekend, maar de fabrikant spreekt over een ‘performance-SUV’. Dat betekent ongetwijfeld dat de 3 beresterk wordt en het onder meer de Tesla Model X lastig wil maken met extreem rappe sprinttijden. Reken dus op een 0 naar 100 km/h-acceleratie die in enkele seconden achter de rug is en een vermogen van 600 pk of meer. De Polestar 3 wordt volgens CEO Thomas Ingenlath het vlaggenschip van zijn merk. De verwachtingen zijn al met al dus hooggespannen voor het jongste hoofdstuk van het volledig elektrische merk. In 2022 begint de productie.