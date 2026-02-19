Er is al jaren veel kritiek op deurgrepen die in de portieren van auto's zijn verzonken. Onder meer ADAC waarschuwde voor het mogelijk gevaar van dergelijke portiergrepen. Bij een ongeval zouden ze het lastig kunnen maken toegang tot de auto te krijgen. In China zijn verzonken portiergrepen per 2027 zelfs verboden. Ook Polestar doet ze in de ban.

"We brengen de meer traditionele hangrepen terug, die kun je straks dus op de nieuwe Polestars verwachten," zegt Polestar-CEO Michael Lohscheller desgevraagd tegen AutoWeek. Lang niet alle Polestars hebben nu overigens dezelfde soort portiergrepen. De Polestar 2 heeft traditionele exemplaren, de Polestar 3 en de Polestar 5 hebben exemplaren die in de portieren verzonken zijn en elektronisch iets kantelen om ze grijpbaar te pakken. De Polestar 4 heeft deurgrepen die in hun geheel elektronisch uitschuiven. Het lijkt erop dat al deze 'elektronisch beweegbare' exemplaren op de nieuwe modellen plaatsmaken voor gebruikelijkere exemplaren.