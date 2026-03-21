Verschillende autofabrikanten introduceren de kunstmatige intelligentie van Google Gemini in hun nieuwste automodellen. Daardoor kun je met je auto praten als met een mens en hem ook opdrachten geven. Dankzij de AI (kunstmatige intelligentie) lijkt het alsof er een persoonlijke assistent meerijdt. We reden in een Polestar 3 waarin de bètaversie van Gemini is geïnstalleerd.

Polestar, Volvo en Mercedes-Benz hebben er inmiddels voor gekozen. Gemini is een geavanceerde upgrade van Google Assistant, op basis van geïntegreerde generatieve AI. Door simpelweg ‘Hey Google, let’s talk’ te zeggen, kunnen gebruikers de nieuwe functie activeren, hardop brainstormen, vervolgvragen stellen en onderweg nieuwe inzichten verkrijgen. "Gemini vervangt in de loop van dit jaar de huidige Google Assistant in alle Polestar-modellen”, zegt Hans Bleckert, Connected Car Manager bij Polestar.

Bètaversie Gemini

We stappen in een Polestar 3 waarin de bètaversie van Gemini is geïnstalleerd voor een demonstratie die vooralsnog alleen in het Engels functioneert. Al gauw wordt duidelijk hoe je simpelweg door te praten met het systeem allerlei functies kunt aansturen en informatie kunt opvragen. Vrijwel elke ingeving is om te zetten in een concrete handeling, dankzij AI weet Gemini precies wat je bedoelt.

Zo kun je bijvoorbeeld zeggen: ‘Hey Google, speel een nummer van de artiest die deze maand een Grammy voor het beste rockalbum heeft gewonnen.’ De assistent gaat meteen aan de slag en binnen enkele seconden klinkt de juiste muziek via Spotify uit de speakers.

Tijdens de presentatie wordt ook duidelijk dat het systeem moeiteloos meerdere opdrachten tegelijk kan verwerken. Denk aan: ‘Hey Google, ik krijg vrienden op bezoek, kijk even naar de ingrediënten voor een lekkere appeltaart.’ Juist op het moment dat Google zegt dat hij dat gaat doen, onderbreken we hem en zeggen we: ‘Nee trouwens, laat maar, ze komen pas tegen het einde van de middag, dus maak daarvan maar een macaronischotel.’

Dire Straits

Wanneer het systeem de boodschap wil herhalen, zeggen we: ‘Zoek onderweg een supermarkt met laadpaal waar ik de ingrediënten kan kopen en zet iets van Dire Straits op.’ Kort daarna verschijnt de snelste route op het scherm, krijg je te horen bij welke supermarkt je onderweg kunt opladen en begint Mark Knopfler gitaar te spelen.

Het is makkelijker dan ooit om meer gedaan te krijgen door simpelweg natuurlijk te spreken, zonder specifieke zinnen te hoeven onthouden of op knoppen op het scherm te hoeven drukken. Een bericht sturen naar een vriend die een andere taal spreekt? Je kunt Gemini vragen om er altijd aan te denken om berichten naar José in het Spaans te sturen.

Afspraken in agenda zetten

Trek tijdens een lange autorit? Vraag Gemini gewoon om ‘een paar goede pizzeria’s onderweg’. Vraag vervolgens naar recensies of veelgestelde vragen over de zaak. Gemini maakt verbinding met Google Maps en je andere apps, van YouTube tot Spotify en jouw agenda, om precies te vinden wat je nodig hebt en je te helpen actie te ondernemen – op manieren die je voorheen niet voor mogelijk hield. Je kunt zelfs de locatie van de voetbalwedstrijd van je kind vinden die ergens in je Gmail-inbox is verdwenen.

Lekker brainstormen

Of zeg gewoon ‘Hey Google, laten we praten’ om te brainstormen, te ontdekken en iets nieuws te leren met Gemini. Heb je een belangrijke vergadering? Bereid je vol vertrouwen voor met behulp van Gemini door te vragen: ‘Ik moet met mijn baas praten over een nieuwe promotie. Hoe pak ik dat aan?’ Je krijgt onderweg antwoorden, zonder je handen van het stuur te halen.

Zelfs een opmerking als ‘Google, ik heb het koud’ wordt direct geïnterpreteerd: de verwarming gaat zonder verdere instructies omhoog. De conclusie is duidelijk: Gemini begrijpt tegenwoordig vrijwel alles wat je zegt. Strakke, expliciete commando’s zijn niet meer nodig — je kunt gewoon spreken zoals je denkt. Het voelt ook echt alsof er iemand meerijdt en meedenkt. Dat maakt jouw autorit niet alleen gemakkelijker, maar ook veel leuker.

Over the Air

Heb je een Polestar met Google built-in, zoals de Polestar 2, 3 en 4? Dan krijg je Gemini over-the-air. Je hoeft dus geen nieuwe auto te kopen. De exacte invoerdatum is onbekend, maar Nederland is meestal een vroege markt voor software-updates bij Polestar.

