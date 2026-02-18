Polestar heeft vandaag zijn grootste modellenoffensief ooit aangekondigd. Het komt alleen met nieuwe elektrische modellen en dat gaat ook niet veranderen. Dat zegt Polestar-CEO Michael Lohscheller in gesprek met AutoWeek.

Polestar stelde zich jaren geleden als separaat EV-merk voor, maar de eerste auto van het merk was een plug-in hybride: de gelimiteerde Polestar 1. Erna hield Polestar zich wel aan zijn merkbelofte. Alle Polestars die je nu kent zijn volledig elektrisch en ook de zojuist aangekondigde reeks nieuwe modellen zijn stuk voor stuk EV's. Ondanks de oplaaiende populariteit van plug-in hybrides wil Polestar daar niets van weten.

In gesprek met AutoWeek zegt Polestar-CEO Michael Lohscheller dat de focus op EV niet verandert. "Polestar is absoluut een EV-merk. Dat verandert niet. We gaan ons niet richten op andersoortige aandrijflijnen zoals plug-ins of EREV's. Elektrische auto's hebben de toekomst", aldus de topman. Bovendien zou het Polestar teveel geld en tijd kosten om zich op plug-in hybrides te richten. "We hebben er veel over gesproken en over nagedacht, maar we gaan het niet doen."