Polestar 4 met achterruit, nieuwe Polestar 2 én kleinere Polestar 7 op komst

Flinke uitbreiding

Polestar 4
Lars Krijgsman

Polestar introduceert de komende drie jaar niet één en ook niet twee of drie, maar maar liefst vier nieuwe modellen. Daar zit onder meer de nieuwe compacte Polestar 7 tussen, maar ook een nieuwe Polestar 2 én een Polestar 4 ... met achterruit!

Tot en met 2028 brengt Polestar vier nieuwe modellen op de markt. Een daarvan ken je al: de Polestar 5. Daarvan worden de eerste exemplaren naar verwachting deze zomer geleverd. De andere nieuwe Polestars bevinden zich lager op de statusladder en zijn dus betaalbaarder dan die luxueuze vierdeurs GT die zo'n €120.000 moet gaan kosten.

De goedkoopste van de nieuwe modellen die Polestar achter de coulissen heeft staan, heeft het hoogste nummer: 7. De Polestar 7 wordt een compacte SUV die in 2028 op de markt moet komen. Hij wordt waarschijnlijk in Europa geproduceerd en komt op een variant van het SEA-platform te staan. De SEA-architectuur zit onder elke nieuwe Polestar die vanaf 2027 wordt geïntroduceerd en zit al onder de Polestar 4, 5 en reeds aangekondigde Polestar 6. Over de 6 zegt het merk ditmaal niets. De Polestar 7 dankt zijn modelnaam aan het feit dat het in de tijdlijn van Polestar in theorie het zevende model is dat het presenteert. Althans, dat was de bedoeling. De Polestar 7 komt eerder dan de Polestar 6. De 6 hoef je dus niet voor 2028 te verwachten.

Polestar 4

Van de Polestar 4 komt een stationwagonachtige. Met achterruit!

Polestar 4 met achterruit

Polestar komt dit jaar nog met een nieuwe variant van de Polestar 4. Het merk omschrijft dat model als een model waarmee Polestar zich naar eigen zeggen "richt op een bredere klantenkring door meer veelzijdigheid te bieden." Je raadt het al: van de Polestar 4 komt een shooting brake- of stationwagonachtige variant. Die wordt niet alleen veelzijdiger, maar ook fijner in gebruik, want we zien dat die nieuwe versie van de Polestar 4 gewoon een achterruit krijgt. Dat is vast een verademing voor wie die mist bij de reeds bekende Polestar 4. "Zweden staat bekend om zijn stationwagons en SUV’s van wereldklasse. Wij combineren de ruimte van een stationwagen en de veelzijdigheid van een SUV met de dynamische performance die kenmerkend is voor Polestar", aldus de fabrikant die maar wat graag benadrukt toch heus van Zweedse origine te zijn.

Polestar 2

Van de nieuwe Polestar 2 is net als van de Polestar 7 alleen nog een schim te zien.

Nieuwe Polestar 2

Meer nieuws: de ooit populaire Polestar 2 krijgt een opvolger. Die komt begin 2027. Polestar omschrijft de nieuwe 2 als 'een opvolger van de sedan die het merk groot heeft gemaakt'. Belangrijk is daarbij dat de Polestar 2 geen sedan is, maar een liftback. Het lijkt erop dat ook de nieuwe 2 een dergelijke carrosserievorm krijgt.

