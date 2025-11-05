Klein maar toch interessant nieuws: Polestar krijgt een nieuwe functie van de geïntegreerde Google Maps-navigatie. Die helpt je om de juiste rijstrook te kiezen als het druk is, zodat je je niet op het laatste moment nog ergens tussen moet zien te wurmen.

Navigatiesystemen geven al sinds jaar en dag aan welke voorsorteerstroken je moet gebruiken om de juiste kant op te rijden. Waar ze daarbij doorgaans geen rekening mee houden, is of daar überhaupt dan nog de ruimte voor is, mocht je nog niet aan de goede kant van de weg rijden. Google Maps wil je daarbij helpen, door te kijken op welke rijstrook je rijdt en welke het beste is (ook gezien de drukte om je heen) om bijtijds en veilig de juiste strook te bereiken. Zo moet je bijvoorbeeld bij langzaam rijdend verkeer ruimschoots van tevoren al aan de goede kant van de rijbaan kunnen zitten. Google Maps weet onder meer dankzij de frontcamera van de auto op welke rijstrook je rijdt en kan daar het advies op aanpassen.

Polestar, dat gebruikmaakt van Google 'built-in', heeft de primeur en kan deze functie als eerste aanbieden. Logischerwijs zit dit op den duur ook in het vat voor andere auto's met het infotainmentsysteem op Google-basis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Renault en natuurlijk ook Polestar-zustermerk Volvo. We wachten overigens met smart op een uitbreiding van deze functie die je helpt de juiste rijstrook te kiezen op basis van je snelheid. Misschien komt er dan op den duur een einde aan 90 km/h rijdende linksplakkers.