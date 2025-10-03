De Polestar 3 is een technisch neefje van de Volvo EX90. De Volvo EX90 werd onlangs volgestopt met nieuwe elektromotoren, nieuwe accu's én maakte de overstap van 400 naar 800 V boordspanning. Het zal je niet verbazen dat ook de Polestar 3 op vergelijkbare wijze wordt herzien. Grondig dus.

Instapper Polestar 3 Long Range Single Motor wisselt zijn 299 pk sterke elektromotor en 107 kWh (netto) accu om voor een 333 pk sterke elektromotor en een 92 kWh accu. Die combinatie levert de Long Range Single Motor een actieradius van 604 kilometer op, terwijl de Polestar 3 Long Range Single Motor met de oude aandrijflijn tot 706 kilometer ver kwam zonder bij te laden. Minder bereik dus, al is de nieuwe versie wél rapper. De 100 km/h staat vanuit stilstand na 6,5 seconden op de klok (eerder: 7,8 seconden). Ter compensatie kan de Polestar 3 Long Range Single Motor nu met 310 kW snelladen. Voorheen moest je met 250 kW genoegen nemen.

Ook de Polestar 3 Long Range Dual Motor en de Long Range Dual Motor met Performance Pack krijgen nieuwe hardware toegespeeld. De Long Range Dual Motor verruilt zijn twee 489 pk sterke elektromotoren voor twee samen 544 pk sterke exemplaren. In de bodem zit voortaan een 106 kWh accu, goed voor een bereik van 635 kilometer. Daarmee is het bereik nagenoeg onveranderd. Snelladen kan met deze variant met wel 350 kW. Het hogere vermogen zorgt ook voor een rappere acceleratie. In 4,7 seconden zoemt de Polestar 3 Long Range Dual Motor vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h (voorheen: 5 seconden).

Topversie Polestar 3 Long Range Dual Motor met Performance Pack is voortaan niet 517 pk, maar een heftige 680 pk sterk. Voortaan stamp je met de top-Polestar 3 in 3,9 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. De 106 kWh accu is goed voor een bereik van 593 kilometer. Dat is meer dan de minder potente variant met de oude accu scoorde (567 kilometer). Ook met de Dual Motor met Performance Pack kun je met 350 kW snelladen.

De voorste elektromotor kan nu ook ontkoppeld worden als diens kracht niet nodig is. Verder profiteert de Polestar van nieuwe computers die diverse processen sneller moeten laten verlopen. De technische wijzigingen zijn volgens Polestar-CEO Michael Lohscheller zo ingrijpend dat we feitelijk te maken hebben met een 'volledig nieuwe auto'. Is dat even zuur als je er al één hebt, het model is in Nederland pas zo'n twee jaar te bestellen.

Nederlandse prijzen zijn er op het moment van schrijven nog niet.