Ook de Polestar 2 bewijst dat elektrische auto's zeker in het enigszins ongrijpbare 'premiumsegment' afschrijven als een dolle. Je hebt een 408 pk sterke en tot de nok afgeladen vijf jaar jonge Polestar 2 al vanaf zo'n €16.000. Daarmee kost hij nog niet een kwart van wat hij nieuw kostte.

Polestar stelde zich jaren geleden als volledig elektrisch merk aan de wereld voor, al was het eerste, zij het gelimiteerde model een plug-in hybride. Met de Polestar 2 zette het merk de boel weer recht. De Polestar 2 is door de jaren heen meermaals technisch verbeterd. De versies van de Polestar 2 met één elektromotor maakten in 2023 zelfs de overstap van voor- naar achterwielaandrijving. Zo'n vijf jaar geleden begon het allemaal met een voorwielaangedreven Single Motor met 63-kWh accu en met een vierwielaangedreven Dual Motor met 78-kWh accu en 408 pk. Dat de afschrijving op de Polestar 2 stevig is, blijkt wel uit het feit dat je in het occasionaanbod op AutoWeek.nl al een gebruikte Polestar 2 vindt vanaf zo'n €15.000. We richten ons nu op een Polestar 2 Dual Motor Launch Edition uit november 2020. Daarvoor betaalde je ooit bijna €60.000. Zo'n vijf jaar later is daarvan nog slechts een kwart over ...

Dat lees je goed: driekwart van de waarde van deze speciale introductieversie is in vijf jaar verdampt. Voor de €16.445 die deze Polestar occasion kost, krijg je niet eens een uitgewoond exemplaar. Sterker nog, hij staat er nog meer dan heel behoorlijk bij en heeft nog geen 200.000 kilometer op de teller. Dat het een Polestar 2 Dual Motor betreft, betekent dat je twee elektromotoren krijgt die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 408 pk. Daarmee lanceer je jezelf én je passagiers in 4,7 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De 78 -Wh accu moet een rijbereik van 480 kilometer opleveren. Wat de SoH (State of Health) van het accupakket is, meldt de verkopende partij niet. Er staan Polestars 2 met een vergelijkbare kilometerstand waarbij een accu-SoH van in de 90-procent wordt vermeld. Snelladen kan met een ook nu nog acceptabele 150 kW.

Als Launch Edition zit de Polestar 2 ook nog eens aardig vol verwennerij. Hij heeft onder meer een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon, elektrisch verstelbare stoelen met geheugen, een panoramadak en een flink infotainmentscherm dat wat formaat betreft ook in 2026 nog prima meekan. Veel voor relatief weinig dus.